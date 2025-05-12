Cilt şişkinliği: Aşırı tuz tüketiminin işareti olabilir

TUZ TÜKETİMİ NEDEN ŞİŞKİNLİĞE NEDEN OLUR?

Çok fazla tuz tükettiğinizde, vücudunuz sodyum seviyelerini dengelemek için daha fazla su tutar ve bu da özellikle göz çevresinde, yüzde ve bazen ellerde veya ayaklarda şişkinliğe yol açabilir. Tuz alımı ile cilt şişkinliği arasındaki bağlantı birçok şekilde ortaya çıkar.

Güncel küresel istatistikler yetişkinlerin günlük ortalama 4.310 mg sodyum tükettiğini gösteriyor. Bu, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 2.000 mg sınırının iki katından fazla ve yaklaşık bir çay kaşığı tuza eşdeğer.