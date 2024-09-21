Cilt tonunu eşitleyip morlukları yok ediyor! Genç görünmek için haftada 2 kez sürmek yeterli

Yorgunluk, yetersiz beslenme, aşırı uyumak, susuzluk, vitamin eksiklikleri ve yaş gibi pek çok etken, göz altı morluklarına neden olabilir. Yüze yorgun bir ifade katan göz altı morluklarından kurtulmak için doğadan gelen bazı alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

Cilt tonunu eşitleyip morlukları yok ediyor! Genç görünmek için haftada 2 kez sürmek yeterli - 1

Üzüm çekirdeği yağı

Üzüm çekirdeği yağı, içerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde göz altı morluklarının rengini açar. Üzüm çekirdeği yağını, haftada iki ya da üç kere göz çevrenize masaj yaparak uyguladığınızda, morluklarınızda belirgin bir azalma görebilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Cilt tonunu eşitleyip morlukları yok ediyor! Genç görünmek için haftada 2 kez sürmek yeterli - 2

Üzüm çekirdeği yağı, ciltteki serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içerir. Böylelikle yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklıkları azaltır.

Cilt tonunu eşitleyip morlukları yok ediyor! Genç görünmek için haftada 2 kez sürmek yeterli - 3

Gül suyu

Her gün, bir pamuk yardımıyla göz çevrenize uygulayacağınız gül suyu, dört haftanın sonunda morluklarınızın görünümünü azaltacaktır.

Gül suyu, cilt gözeneklerini temizler, yağlanmayı azaltır ve yaş kaynaklı kırışıklıkların oluşumunu geciktirir. 

Cilt tonunu eşitleyip morlukları yok ediyor! Genç görünmek için haftada 2 kez sürmek yeterli - 4

Aloe Vera

Göz altlarına masaj yaparak uygulayabileceğiniz aloe vera jeli, göz çevresini nemlendirir ve pigmentasyonu azaltır.

Aloe vera aynı zamanda bağışıklık sistemini etkileyen maddelerle savaşmaya yardımcı olan zengin bir antioksidan kaynağıdır. Yaraların iyileşmesini sağlar ve cildi yumuşatır.

Cilt tonunu eşitleyip morlukları yok ediyor! Genç görünmek için haftada 2 kez sürmek yeterli - 5

Patates

Patates, kolajen üretimini artırmaya yardımcı olan C vitamini bakımından yüksek bir besindir. Patatesin cilt üzerinde serinletici bir etkisi vardır, bu da şişliği ve gözaltı torbalarını azaltmaya yardımcı olur.

Cilt tonunu eşitleyip morlukları yok ediyor! Genç görünmek için haftada 2 kez sürmek yeterli - 6

Yeşil çay

Yeşil çay, içeriğindeki K vitamini sayesinde göz altı morluklarının giderilmesini sağlar. Ayrıca ciltteki renk eşitsizliklerinin düzenlenmesine de yardımcı olur. Düzenli bir biçimde yeşil çay tüketerek ya da maske hâline getirip cildinize uygulayarak lekelerden ve renk eşitsizliğinden kurtulabilirsiniz.

Ancak göz altı morluklarından kurtulmak için yine de bir cilt uzmanına danışılmasında fayda vardır.

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