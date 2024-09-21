Cilt tonunu eşitleyip morlukları yok ediyor! Genç görünmek için haftada 2 kez sürmek yeterli
Yorgunluk, yetersiz beslenme, aşırı uyumak, susuzluk, vitamin eksiklikleri ve yaş gibi pek çok etken, göz altı morluklarına neden olabilir. Yüze yorgun bir ifade katan göz altı morluklarından kurtulmak için doğadan gelen bazı alternatifleri değerlendirebilirsiniz.
Üzüm çekirdeği yağı
Üzüm çekirdeği yağı, içerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde göz altı morluklarının rengini açar. Üzüm çekirdeği yağını, haftada iki ya da üç kere göz çevrenize masaj yaparak uyguladığınızda, morluklarınızda belirgin bir azalma görebilirsiniz.