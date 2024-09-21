Cilt tonunu eşitleyip morlukları yok ediyor! Genç görünmek için haftada 2 kez sürmek yeterli

Yeşil çay

Yeşil çay, içeriğindeki K vitamini sayesinde göz altı morluklarının giderilmesini sağlar. Ayrıca ciltteki renk eşitsizliklerinin düzenlenmesine de yardımcı olur. Düzenli bir biçimde yeşil çay tüketerek ya da maske hâline getirip cildinize uygulayarak lekelerden ve renk eşitsizliğinden kurtulabilirsiniz.

Ancak göz altı morluklarından kurtulmak için yine de bir cilt uzmanına danışılmasında fayda vardır.