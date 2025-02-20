''Clean girl'' makyajı artık demode mi? Messy liner akımı ezber bozmaya geliyor

Asi ve cool bir imaj oluşturan messy liner örneklerini Billie Eilish, Alexa Demi ve Bella Hadid gibi dünyaca ünlü yıldızlarda da görmek mümkün.

Bu yöntemde eyeliner veya farın, alt kirpik diplerine de çekilmesinin hiçbir mahsuru yok. Her göz rengine yakışan messy liner, buğulu bakışlara en kolay yoldan ulaşmanın anahtarı.