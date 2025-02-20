''Clean girl'' makyajı artık demode mi? Messy liner akımı ezber bozmaya geliyor

Hailey Bieber ve Daisy Edgar-Jones gibi isimlerin uzun süre etkisinde kaldığı clean girl akımı, sosyal medyada ''yok gibi makyaj'' tanımıyla da biliniyor. Clean girl makyajında çok ürün kullanarak, doğal bir görüntü elde etmek oldukça zordu. Üstelik bu temiz izlenim için cildin yeterince nemli olması da epey önemliydi. Ancak son günlerde TikTok'ta trend hale gelmeye başlayan messy liner akımı, tamamen dağınık ve özensiz bir görüntünün getirdiği çekiciliği vaat ediyor.

''Clean girl'' makyajı artık demode mi? Messy liner akımı ezber bozmaya geliyor - 1

Geceden kalma makyaj izlenimi veren messy liner'da, kusursuz çekilmiş eyeliner yerine akmış göz makyajı görüntüsü yaratılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

''Clean girl'' makyajı artık demode mi? Messy liner akımı ezber bozmaya geliyor - 2

Asi ve cool bir imaj oluşturan messy liner örneklerini Billie Eilish, Alexa Demi ve Bella Hadid gibi dünyaca ünlü yıldızlarda da görmek mümkün.

Bu yöntemde eyeliner veya farın, alt kirpik diplerine de çekilmesinin hiçbir mahsuru yok. Her göz rengine yakışan messy liner, buğulu bakışlara en kolay yoldan ulaşmanın anahtarı.

''Clean girl'' makyajı artık demode mi? Messy liner akımı ezber bozmaya geliyor - 3

Messy liner makyajını yalnızca siyah ile değil lacivert, kahverengi, bordo eyeliner ile de deneyebilirsiniz.

Çarpıcı ve karizmatik bakışlar yaratan messy liner akımı, ilerleyen günlerde daha popüler hale gelecek gibi görünüyor.

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