''Clean girl'' makyajı artık demode mi? Messy liner akımı ezber bozmaya geliyor
Hailey Bieber ve Daisy Edgar-Jones gibi isimlerin uzun süre etkisinde kaldığı clean girl akımı, sosyal medyada ''yok gibi makyaj'' tanımıyla da biliniyor. Clean girl makyajında çok ürün kullanarak, doğal bir görüntü elde etmek oldukça zordu. Üstelik bu temiz izlenim için cildin yeterince nemli olması da epey önemliydi. Ancak son günlerde TikTok'ta trend hale gelmeye başlayan messy liner akımı, tamamen dağınık ve özensiz bir görüntünün getirdiği çekiciliği vaat ediyor.
Geceden kalma makyaj izlenimi veren messy liner'da, kusursuz çekilmiş eyeliner yerine akmış göz makyajı görüntüsü yaratılıyor.