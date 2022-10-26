Çocuklardan ilham alan stil: Kidcore

NEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ?

Uzmanlara göre bu akımın şu sıralar çok popüler olmasının sebebi pandemi sonrası bir çeşit kaçış arayışında olmamız. Evden çıkamadığımız ve eşofmanlara sığındığımız o dönemi geride bırakmak için renkli ve canlı bir stile ihtiyaç duyduğumuz ifade ediliyor. Özetle bu kadar eğlenceli bir stilde negatif duygulara yer yok!

(Dua Lipa)