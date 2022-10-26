Çocuklardan ilham alan stil: Kidcore

Günümüz moda ve güzellik trendlerine yön veren Z kuşağı, aykırı ve alışagelmedik görünümleri hayatımıza katmaya devam ediyor. Son dönemin öne çıkan trendi ise ‘kidcore’. TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında sıkça karşılaştığımız bu trend ile çocukların eğlenceli stilinden ilham alıyoruz.
(Olivia Rodrigo)
‘Yaşına göre giyinmek’ ifadesini rafa kaldıran bu trend, nostaljik parçaları bir araya getirmenize ve renkli bir stile kavuşmanıza olanak sağlıyor.
(Bella Hadid)
Bu popüler akıma ayak uydurmak için yapabileceğiniz çok fazla şey var. İşte birkaç ipucu:
(Iris Law)
Uzmanlara göre bu akımın şu sıralar çok popüler olmasının sebebi pandemi sonrası bir çeşit kaçış arayışında olmamız. Evden çıkamadığımız ve eşofmanlara sığındığımız o dönemi geride bırakmak için renkli ve canlı bir stile ihtiyaç duyduğumuz ifade ediliyor. Özetle bu kadar eğlenceli bir stilde negatif duygulara yer yok!
(Dua Lipa)
Ünlü model Hailey Bieber, nostaljik gözlüğü, bel aksesuarı ve renkli tişörtüyle kidcore akımına ayak uyduruyor.