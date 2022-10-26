Çocuklardan ilham alan stil: Kidcore

İçinizdeki çocuğu çıkarmak için stilinizi bir araç olarak kullanmak istiyorsanız ‘Kidcore’ tam da ihtiyacınız olan şey! TikTok’ta popüler hale gelen bu nostaljik trend şu sıralar pek çok ünlü ismin stiline hakim olmuş durumda.

Çocuklardan ilham alan stil: Kidcore - 1

Günümüz moda ve güzellik trendlerine yön veren Z kuşağı, aykırı ve alışagelmedik görünümleri hayatımıza katmaya devam ediyor. Son dönemin öne çıkan trendi ise ‘kidcore’. TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında sıkça karşılaştığımız bu trend ile çocukların eğlenceli stilinden ilham alıyoruz.

(Olivia Rodrigo)

Çocuklardan ilham alan stil: Kidcore - 2

‘Yaşına göre giyinmek’ ifadesini rafa kaldıran bu trend, nostaljik parçaları bir araya getirmenize ve renkli bir stile kavuşmanıza olanak sağlıyor.

(Bella Hadid)

Çocuklardan ilham alan stil: Kidcore - 3

ADIM ADIM KIDCORE

Bu popüler akıma ayak uydurmak için yapabileceğiniz çok fazla şey var. İşte birkaç ipucu:

  • Renkli ve parlak renkli parçalar
  • Çocuksu desenler ve eğlenceli motifler
  • Kot tulumlar
  • Oversize tişörtler ve sweatshirtl’ler
  • Grafik çizgiler
  • Sticker’lar
  • Plastik aksesuarlar (küpe, yüzük, bileklik)
  • Saç tokaları

(Iris Law)

Çocuklardan ilham alan stil: Kidcore - 4

NEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ?

Uzmanlara göre bu akımın şu sıralar çok popüler olmasının sebebi pandemi sonrası bir çeşit kaçış arayışında olmamız. Evden çıkamadığımız ve eşofmanlara sığındığımız o dönemi geride bırakmak için renkli ve canlı bir stile ihtiyaç duyduğumuz ifade ediliyor. Özetle bu kadar eğlenceli bir stilde negatif duygulara yer yok!

(Dua Lipa)

Çocuklardan ilham alan stil: Kidcore - 5

Ünlü model Hailey Bieber, nostaljik gözlüğü, bel aksesuarı ve renkli tişörtüyle kidcore akımına ayak uyduruyor.

N-LIFE HABERLERİ

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