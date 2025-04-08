Çok az kişi kabuğunun faydasını biliyor: Cilt üzerinde şaşırtıcı etkisi var

PARLAK VE CANLI CİLT TONU

Koyu ve düzensiz cilt tonunuz konusunda endişeliyseniz, bir mango kabuğu bandı uygulayın ve birkaç hafta içinde farkı görün. Mango kabuğu soymalarında ölü deri hücrelerini yok eden ve cilt tonunu düzenleyen sitrik asit bulunur.

Cildinize sağlıklı ve canlı bir parlaklık vererek beslenmesini yenileyebilir ve kurutarak, öğüterek ve gül suyu ve bal damlalarıyla karıştırarak yüz maskesi olarak kullanabilirsiniz.





