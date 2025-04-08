Çok az kişi kabuğunun faydasını biliyor: Cilt üzerinde şaşırtıcı etkisi var
"Meyvelerin Kralı" en lezzetli meyvelerden biridir ve kişinin cilt dokusunu, tonunu ve durumunu iyileştirmede uzun bir yol kat eden mineraller ve vitaminlerle doludur. Hepimiz mango kabuklarını atma ve sadece posasını yeme alışkanlığına sahibiz. Ancak, sadece çok az kişi insan mango kabuklarının cildimiz üzerindeki şaşırtıcı faydalarını biliyor.
GÜNEŞ IŞINLARININ ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUR
Mango kabukları, cilt hücresi oksidasyonunu azaltarak güneş hasarını hafifleten doğal olarak oluşan antioksidanlar içerir. Mango kabukları güneş kremi görevi görmez, ancak zengin vitamin içeriği UV ışınlarının verdiği hasarı önemli ölçüde azaltır.