'Cold Girl' (Üşümüş kız) trendi yükselişte

TikTok’un hayatımıza kattığı enteresan güzellik trendlerine bir yenisi daha eklendi! ‘Cold Girl’ (Üşümüş kız) makyajı, soğuk havaların gelişiyle birlikte güzellik alışkanlıklarınızı baştan yazabilir.
Üşüdüğünüzde yüzünüz nasıl görünüyor? Daha beyaz bir cilde ve al al yanaklara sahip oluyorsunuz. İşte ‘Cold Girl’ makyajı da tam olarak bu görünümü vadediyor! Yaz mevsiminde ‘güneşten yanmış’ gibi görünen makyajların yerini soğuk havalarla birlikte ‘Üşümüş kız’ makyajı alıyor.
'Üşümüş kız' makyajında likit allık yerine toz allık kullanarak daha mat ve donuk bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Bu trend makyajı akşama uyarlamak için ruj rengini koyulaştırabilir, eyeliner'ı kalınlaştırabilir veya koyu tonlarda far kullanabilirsiniz.