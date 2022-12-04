'Cold Girl' (Üşümüş kız) trendi yükselişte

Sizi kış mevsiminin gelişiyle birlikte ortaya çıkan yeni güzellik trendi ‘Cold girl’ ile tanıştırıyoruz. ‘Üşümüş kız’ makyajı olarak nitelendirebileceğimiz bu makyaj şu sıralar TikTok’un en popüler güzellik akımları arasında yer alıyor.

'Cold Girl' (Üşümüş kız) trendi yükselişte - 1

TikTok’un hayatımıza kattığı enteresan güzellik trendlerine bir yenisi daha eklendi! ‘Cold Girl’ (Üşümüş kız) makyajı, soğuk havaların gelişiyle birlikte güzellik alışkanlıklarınızı baştan yazabilir.

'Cold Girl' (Üşümüş kız) trendi yükselişte - 2

Üşüdüğünüzde yüzünüz nasıl görünüyor? Daha beyaz bir cilde ve al al yanaklara sahip oluyorsunuz. İşte ‘Cold Girl’ makyajı da tam olarak bu görünümü vadediyor! Yaz mevsiminde ‘güneşten yanmış’ gibi görünen makyajların yerini soğuk havalarla birlikte ‘Üşümüş kız’ makyajı alıyor.

'Cold Girl' (Üşümüş kız) trendi yükselişte - 3

NASIL YAPILIR?

  • Cilt tonunuz ile aynı ya da biraz daha açık bir fondötenle işe başlayın.

  • Kapatıcı ile küçük kusurlara veda edin.

  • Kışın soğuktan yüzünüz parlamaz bu nedenle transparan pudra ile tüm yüzünü sabitleyin ve mat bir görünüm elde eidn.

  • Yüzünüzün kızardığından nasıl bir renk aldığını düşünün. Olabildiğince en pembe tondaki allığı yanaklarınıza ve burun ucunuza uygulayın. Soğuktan üşüdüğünüzde burnunuzun ucu da kızaracaktır.
'Cold Girl' (Üşümüş kız) trendi yükselişte - 4

  • Şimdi de biraz ışıltı elbette! İnci veya krem tonlardaki ışıltılı farı göz kapaklarınıza uygulayın, özellikle göz pınarlarını iyice aydınlatın.

 

  • Dilerseniz ince bir eyeliner sürebilir ya da direkt maskaraya geçebilirsiniz.
'Cold Girl' (Üşümüş kız) trendi yükselişte - 5

  • Dudaklarınızda ise yanaklarınızda kullandığınıza benzer tonlarda pembe bir ruj ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz.
'Cold Girl' (Üşümüş kız) trendi yükselişte - 6

ÖNEMLİ TÜYOLAR

'Üşümüş kız' makyajında likit allık yerine toz allık kullanarak daha mat ve donuk bir görünüm yakalayabilirsiniz.

'Cold Girl' (Üşümüş kız) trendi yükselişte - 7

Bu trend makyajı akşama uyarlamak için ruj rengini koyulaştırabilir, eyeliner'ı kalınlaştırabilir veya koyu tonlarda far kullanabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER