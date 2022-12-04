'Cold Girl' (Üşümüş kız) trendi yükselişte

Üşüdüğünüzde yüzünüz nasıl görünüyor? Daha beyaz bir cilde ve al al yanaklara sahip oluyorsunuz. İşte ‘Cold Girl’ makyajı da tam olarak bu görünümü vadediyor! Yaz mevsiminde ‘güneşten yanmış’ gibi görünen makyajların yerini soğuk havalarla birlikte ‘Üşümüş kız’ makyajı alıyor.