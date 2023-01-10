Dakota Johnson İtalyan moda devinin ikonik çantası için kamera karşısında

Son dönemin en çok aranan oyuncularından biri olan Dakota Johnson, İtalyan lüks moda markası Gucci'nin yeni kampanyasında yer aldı.
Hollywood'un tanınan isimleri Melanie Griffith ve Ben Johnson'ın kızı olan Johnson, uzun süredir Gucci markasının marka elçiliğini yapıyor ve kırmızı halıda sık sık Gucci tasarımlarını tercih ediyor.
Markanın Jackie 1961 adındaki ikonik çantası için Glen Luchford’a poz veren Johnson, Los Angeles’ta günlük hayattan ilham alan karelerde yer aldı.
Markayla özdeşleşen ünlü çantanın tanıldığı kampanya, 1961 Jackie’nin zamansız ve modern tasarımına vurguda bulunuyor.