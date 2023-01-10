Dakota Johnson İtalyan moda devinin ikonik çantası için kamera karşısında

Grinin Elli Tonu, Suspiria ve Karanlık Kız filmleriyle adından söz ettiren ABD’li oyuncu Dakota Johnson, marka elçisi olduğu İtalyan moda devi için poz verdi.

Dakota Johnson İtalyan moda devinin ikonik çantası için kamera karşısında - 1

Son dönemin en çok aranan oyuncularından biri olan Dakota Johnson, İtalyan lüks moda markası Gucci'nin yeni kampanyasında yer aldı.

Dakota Johnson İtalyan moda devinin ikonik çantası için kamera karşısında - 2

Hollywood'un tanınan isimleri Melanie Griffith ve Ben Johnson'ın kızı olan Johnson, uzun süredir Gucci markasının marka elçiliğini yapıyor ve kırmızı halıda sık sık Gucci tasarımlarını tercih ediyor.

Dakota Johnson İtalyan moda devinin ikonik çantası için kamera karşısında - 3

Markanın Jackie 1961 adındaki ikonik çantası için Glen Luchford’a poz veren Johnson, Los Angeles’ta günlük hayattan ilham alan karelerde yer aldı.

Dakota Johnson İtalyan moda devinin ikonik çantası için kamera karşısında - 4

Markayla özdeşleşen ünlü çantanın tanıldığı kampanya, 1961 Jackie’nin zamansız ve modern tasarımına vurguda bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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