Daniel Craig Loewe için modellik yaptı

"James Bond" rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Daniel Craig moda dünyasına adım attı. 56 yaşındaki aktörün yeni tarzı gündem oldu.

Daniel Craig Loewe için modellik yaptı - 1

Ünlü aktör Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 kodlu ajana hayat verdiği 25’inci James Bond filmi No Time to Die’dan sonra yeni Bond’un kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Craig ise artık yeni projeleriyle gündeme geliyor. Oyuncu, Rian Johnson imzalı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) serisinin devam filminde rol alacak.

Serinin ilk iki filminde dedektif Benoit Blanc'a hayat veren oyuncu, sevilen karakteri yeniden canlandıracak.

N-LIFE HABERLERİ

Daniel Craig Loewe için modellik yaptı - 2

YENİ FİLMİ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Filmin yönetmeni, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" adını taşıyan filmden ilk kareyi paylaştı.

Çekimin ilk gününden bir fotoğraf paylaşan yönetmen, Daniel Craig'in uzun saçlı yeni imajını gözler önüne serdi.
Daniel Craig Loewe için modellik yaptı - 3

56 yaşındaki aktör şimdi de marka elçisi oldu. Aktör, lüks moda devi Loewe'nin yeni kampanyası için modellik yaptı.

Daniel Craig Loewe için modellik yaptı - 4

Kamera karşısına geçen oyuncunun yeni tarzı, moda dünyasında büyük ilgi gördü.

David Sims'in çektiği kampanya 2024 yılının Sonbahar-Kış koleksiyonunu sunuyor.

Daniel Craig Loewe için modellik yaptı - 5

İspanyol moda markası Loewe markasının tasarımları Jonathan Anderson imzası taşıyor.

"Piksel" görünümlü kıyafetler, devasa çiçeklerin süslediği tasarımlar ve "kırılmış yumurta" topuklu ayakkabılar, markanın bu yıl sosyal medyada da popüler hale gelmesini sağladı.

Daniel Craig Loewe için modellik yaptı - 6

YENİ BOND KİM OLACAK?

Sean Connery, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi usta oyuncuların hayat verdiği James Bond karakterini kimin canlandıracağı konusu ise hala gizemini koruyor.

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