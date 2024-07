Daniel Craig Loewe için modellik yaptı

Ünlü aktör Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 kodlu ajana hayat verdiği 25’inci James Bond filmi No Time to Die’dan sonra yeni Bond’un kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Craig ise artık yeni projeleriyle gündeme geliyor. Oyuncu, Rian Johnson imzalı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) serisinin devam filminde rol alacak.

Serinin ilk iki filminde dedektif Benoit Blanc'a hayat veren oyuncu, sevilen karakteri yeniden canlandıracak.