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David Beckham ve oğlu Cruz Beckham'ın Paris Moda Haftası'ndaki dikkat çekici stili

Haberler - ntv.com.tr | 25.06.2022 - 15:44 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 15:49

Paris Moda Haftası'nda Dior defilesine katılan ünlü futbolcu David Beckham ve oğlu Cruz Beckham'ın 80'ler esintili stili oldukça dikkat çekti.

David Beckham ve oğlu Cruz Beckham'ın Paris Moda Haftası'ndaki dikkat çekici stili - 1

Ünlü İngiliz futbolcu ve oğlu Cruz Beckham, ’un Paris Haftası kapsamında düzenlediği Christian Dior Erkek İlkbahar-Yaz 2023 defilesine katıldı.

David Beckham ve oğlu Cruz Beckham'ın Paris Moda Haftası'ndaki dikkat çekici stili - 2

17 yaşında Beckham, defilede neon rengi yeşil ceket, beyaz tişört ve bol paça pantolon tercih etti. Saçlarında renk değişikliğine giden Beckham’ın Dior imzalı görünümü ilgi uyandırdı.  

David Beckham ve oğlu Cruz Beckham'ın Paris Moda Haftası'ndaki dikkat çekici stili - 3

Oğlu ile beraber poz veren futbolcu ise simsiyah bir takım ve beyaz bir tişört giydi. Beckham’ın 80’lerin popüler bol paça trendini andıran pantolonu, dikkat çekti.

David Beckham ve oğlu Cruz Beckham'ın Paris Moda Haftası'ndaki dikkat çekici stili - 4

Paris Moda Haftası için Paris’te olan oyuncu Jessica Biel ve şarkıcı Justin Timberlake ise Dior defilesini yakından izledi.

David Beckham ve oğlu Cruz Beckham'ın Paris Moda Haftası'ndaki dikkat çekici stili - 5

J Balvin ve sevgilisi Valentina Ferrer defileye kendine has stilleriyle katıldı.

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