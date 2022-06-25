David Beckham ve oğlu Cruz Beckham'ın Paris Moda Haftası'ndaki dikkat çekici stili

Haberler - ntv.com.tr | 25.06.2022 - 15:44 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 15:49
Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve oğlu Cruz Beckham, Dior’un Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği Christian Dior Erkek İlkbahar-Yaz 2023 defilesine katıldı.
17 yaşında Beckham, defilede neon rengi yeşil ceket, beyaz tişört ve bol paça pantolon tercih etti. Saçlarında renk değişikliğine giden Beckham’ın Dior imzalı görünümü ilgi uyandırdı.
Oğlu ile beraber poz veren futbolcu ise simsiyah bir takım ve beyaz bir tişört giydi. Beckham’ın 80’lerin popüler bol paça trendini andıran pantolonu, dikkat çekti.
Paris Moda Haftası için Paris’te olan oyuncu Jessica Biel ve şarkıcı Justin Timberlake ise Dior defilesini yakından izledi.
J Balvin ve sevgilisi Valentina Ferrer defileye kendine has stilleriyle katıldı.