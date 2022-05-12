Deepika Padukone lüks moda devi Louis Vuitton'ın ilk Hint asıllı marka elçisi oldu

Haberler - ntv.com.tr | 12.05.2022 - 13:12 - Son Güncelleme : 12.05.2022 - 13:13
The Padmaavat (2018) ve Geheraiyaan (2022) gibi filmlerle bilinen Bollywood dünyasının ünlü isimlerinden Deepika Padukone, Fransız moda devi Louis Vuitton’ın marka elçisi ilan edildi.
Louis Vuitton’un 2023 Cruise koleksiyonunun kampanyasında yer alan oyuncu, markanın ilk Hint asıllı marka yüzü oldu. 36 yaşındaki oyuncu, aralarında Emma Stone, Jennifer Connelly ve Michelle Williams gibi marka elçilerinin arasına girdi.
Padukone, 2020 yılında da markanın kampanyasında yer almış ve markanın kampanyasına katılan ilk Hintli olmuştu. Kariyerinde otuzdan fazla filmde oynayan ve Bollywood’un en çok izlenen yapımlarında rol alan oyuncu, bu yıl Cannes Film Festivali’nin dokuz jüri üyesinden biri olacak. Oyuncu, Forbes’a göre 2019 yılında 6 milyon dolar kazanmıştı.