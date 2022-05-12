Deepika Padukone lüks moda devi Louis Vuitton'ın ilk Hint asıllı marka elçisi oldu

Padukone, 2020 yılında da markanın kampanyasında yer almış ve markanın kampanyasına katılan ilk Hintli olmuştu. Kariyerinde otuzdan fazla filmde oynayan ve Bollywood’un en çok izlenen yapımlarında rol alan oyuncu, bu yıl Cannes Film Festivali’nin dokuz jüri üyesinden biri olacak. Oyuncu, Forbes’a göre 2019 yılında 6 milyon dolar kazanmıştı.