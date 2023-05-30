Deniz kızlarından ilham alan güzellik trendi: Mermaidcore

İnsan olmak isteyen ve denizin ötesindeki dünyayı öğrenmek isteyen küçük deniz kızı Ariel’in hikayesine hepimiz aşinayız. Şu sıralar yeni adaptasyonuyla beyaz perdeye taşınan "Küçük Deniz Kızı", güzellik trendlerine de ilham oluyor. İşte deniz altının güzelliklerini saç ve makyaja taşıyan "mermaidcore" trendi...

Deniz kızlarından ilham alan güzellik trendi: Mermaidcore - 1

Yazın gelmesiyle birlikte güzellik alışkanlıklarımızda da yenilenmeye gidiyoruz. Sezonun öne çıkan trendi ise "mermaidcore". Özellikle sinemaya yeniden uyarlanan Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid) filmiyle de popülarite kazanan bu trendi uygulamak ise oldukça basit.

N-LIFE HABERLERİ

Deniz kızlarından ilham alan güzellik trendi: Mermaidcore - 2

MAVİ VE YEŞİL 

"Mermaidcore"u uygulamak için denizin renklerini göz kapağına taşımaktan daha iyi bir fikir olabilir mi?

Deniz kızlarından ilham alan güzellik trendi: Mermaidcore - 3

ISLAK GÖRÜNÜMLÜ SAÇLAR

Denizin derinliklerinde yaşayan Ariel'ın ıslak görünümleri saçları "mermaidcore" trendi için bire bir.

Deniz kızlarından ilham alan güzellik trendi: Mermaidcore - 4

İNCİLER

İnci ve deniz kabuğu gibi detaylar, deniz kızı Ariel'in dünyasını makyajınıza taşıyacaktır.

Deniz kızlarından ilham alan güzellik trendi: Mermaidcore - 5

RENKLİ FAR

Göz makyajında klasikleri bir kenara bırakıyor ve renkli farları göz kapağına bol bol uyguluyoruz. Yeşil ve mavi tonları bu trendde öne çıkıyor.

Deniz kızlarından ilham alan güzellik trendi: Mermaidcore - 6

IŞILTI

Hem cilt makyajında hem de göz makyajında ışıltıdan korkmayın. Simler, glitter'lar veya makyaj süsleri bu trendin vazgeçilmezi.

Deniz kızlarından ilham alan güzellik trendi: Mermaidcore - 7

ÇEKİK GÖZLER

Gözlerinizde eyeliner veya göz kalemi yardımıyla bu görünüme ulaşabilirsiniz. Gözlerinizin iç kısmına da aynı rengi uygularak gözlerinizi daha çekik gösterebilirsiniz.

Deniz kızlarından ilham alan güzellik trendi: Mermaidcore - 8

ÖRGÜLER

Hailey Bieber'ın mavi göz kalemi ve parlak saçlarındaki örgüler, tam bir deniz kızı görünümü sunuyor.

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