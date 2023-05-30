Deniz kızlarından ilham alan güzellik trendi: Mermaidcore

Yazın gelmesiyle birlikte güzellik alışkanlıklarımızda da yenilenmeye gidiyoruz. Sezonun öne çıkan trendi ise "mermaidcore". Özellikle sinemaya yeniden uyarlanan Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid) filmiyle de popülarite kazanan bu trendi uygulamak ise oldukça basit.