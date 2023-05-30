Deniz kızlarından ilham alan güzellik trendi: Mermaidcore

Yazın gelmesiyle birlikte güzellik alışkanlıklarımızda da yenilenmeye gidiyoruz. Sezonun öne çıkan trendi ise "mermaidcore". Özellikle sinemaya yeniden uyarlanan Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid) filmiyle de popülarite kazanan bu trendi uygulamak ise oldukça basit.
"Mermaidcore"u uygulamak için denizin renklerini göz kapağına taşımaktan daha iyi bir fikir olabilir mi?
Denizin derinliklerinde yaşayan Ariel'ın ıslak görünümleri saçları "mermaidcore" trendi için bire bir.
İnci ve deniz kabuğu gibi detaylar, deniz kızı Ariel'in dünyasını makyajınıza taşıyacaktır.
Göz makyajında klasikleri bir kenara bırakıyor ve renkli farları göz kapağına bol bol uyguluyoruz. Yeşil ve mavi tonları bu trendde öne çıkıyor.
Hem cilt makyajında hem de göz makyajında ışıltıdan korkmayın. Simler, glitter'lar veya makyaj süsleri bu trendin vazgeçilmezi.
Gözlerinizde eyeliner veya göz kalemi yardımıyla bu görünüme ulaşabilirsiniz. Gözlerinizin iç kısmına da aynı rengi uygularak gözlerinizi daha çekik gösterebilirsiniz.
Hailey Bieber'ın mavi göz kalemi ve parlak saçlarındaki örgüler, tam bir deniz kızı görünümü sunuyor.