Deodorant kullanmak zararlı mı? Doğru bilinen yanlışlar var

ALZHEİMER RİSKİ

Alzheimer hastalığı olan bireylerin beyinlerinde yüksek alüminyum seviyesi görülebiliyor; ancak bu durumun nedeni değil, sonucu olduğu düşünülüyor. Alzheimer's Research UK, günlük alüminyum maruziyetinin Alzheimer’a yol açtığını gösteren bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.



Sonuç olarak, deodorant ve ter önleyiciler çoğu kullanıcı için güvenli sayılır. Hassas ciltli kişiler dikkat etmeli, ürün talimatlarına uygun ve ölçülü kullanım önem taşıyor.