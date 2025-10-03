Deodorant kullanmak zararlı mı? Doğru bilinen yanlışlar var
Koltuk altlarındaki ter ve kötü koku oluşumunu engellemek için deodorant kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bu ürünlerin sağlığa etkisi hakkında birçok soru gündemde. Peki, deodorant kullanımı zararlı mı?
DailyMail'de yar alan habere göre; Pratisyen hekim Dr. Sonia Khorana, "Reaksiyonlar genellikle hassas ciltli, egzamalı veya alerjisi olan kişilerde görülür. Özellikle tıraştan hemen sonra uygulanması, cilt bariyerinin bozulduğu dönemde tahrişe yol açabilir" diyor. Danışman dermatolog Dr. Sina Ghadiri ise parfümlerin alerjik kontakt dermatite yol açan başlıca bileşenler arasında olduğunu belirtiyor. Khorana, alkol ve bazı uçucu yağların da ciltte batma, kuruluk veya tahrişe sebep olabileceğini ekliyor.