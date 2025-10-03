Deodorant kullanmak zararlı mı? Doğru bilinen yanlışlar var

Koltuk altlarındaki ter ve kötü koku oluşumunu engellemek için deodorant kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bu ürünlerin sağlığa etkisi hakkında birçok soru gündemde. Peki, deodorant kullanımı zararlı mı?

DailyMail'de yar alan habere göre; Pratisyen hekim Dr. Sonia Khorana, "Reaksiyonlar genellikle hassas ciltli, egzamalı veya alerjisi olan kişilerde görülür. Özellikle tıraştan hemen sonra uygulanması, cilt bariyerinin bozulduğu dönemde tahrişe yol açabilir" diyor. Danışman dermatolog Dr. Sina Ghadiri ise parfümlerin alerjik kontakt dermatite yol açan başlıca bileşenler arasında olduğunu belirtiyor. Khorana, alkol ve bazı uçucu yağların da ciltte batma, kuruluk veya tahrişe sebep olabileceğini ekliyor.

Meme kanseri riskinin deodorantlarla ilişkilendirildiği iddialarına bilimsel bir dayanak yok. Cancer Research UK, parabenlerin farelerde östrojen benzeri etki gösterdiğini ancak insanlarda meme kanseri riskini artırdığına dair güvenilir kanıt bulunmadığını bildiriyor. Alüminyum ve deodorant kullanımı arasında da kanserle bağlantı yok.

KİST VE SİVİLCE OLUŞUMU

Alüminyum tuzları, terdeki proteinlerle reaksiyona girerek ter bezlerinde geçici tıkanıklıklara yol açabiliyor. Dr. Khorana, bunun kist oluşumuna ve enfeksiyon riskine sebep olabileceğini belirtiyor. Düzenli temizlik ve peeling öneriliyor.

SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ

Aerosol deodorantların aşırı veya yanlış kullanımı solunum güçlüğü ve nadiren ölüme yol açabiliyor.

PİGMENTASYON SORUNLARI

Bazı ter önleyici ve deodorant kullanımları koltuk altlarında koyu lekeler oluşturabilir. Ancak dermatologlar, bunun diyabet, hormonal değişiklikler veya akantozis nigrikans gibi durumlarla da ilişkili olabileceğini vurguluyor.


ALZHEİMER RİSKİ 

Alzheimer hastalığı olan bireylerin beyinlerinde yüksek alüminyum seviyesi görülebiliyor; ancak bu durumun nedeni değil, sonucu olduğu düşünülüyor. Alzheimer's Research UK, günlük alüminyum maruziyetinin Alzheimer’a yol açtığını gösteren bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Sonuç olarak, deodorant ve ter önleyiciler çoğu kullanıcı için güvenli sayılır. Hassas ciltli kişiler dikkat etmeli, ürün talimatlarına uygun ve ölçülü kullanım önem taşıyor.

