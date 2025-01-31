Derin kırışıklıklara yol açan 4 büyük hata: Harvardlı uzmanlar açıkladı
Yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu belirten cilt bakım uzmanları, birçok kişinin ciltteki lekeler, ince çizgiler ve torbalardan kurtulmak istediğini ancak yanlış adımlar attığını belirtiyor. Harvard Health tarafından yayımlanan raporda, cilt bakımında yapılan 4 yaygın hata açıklandı.
Cildi yaşlandıran en büyük hatalardan birinin güneş kremi kullanmamak olduğunu ifade eden Harvardlı uzmanlar, güneş kremiyle korunmayan bir yüzde kaz ayaklarının belirginleşebileceğini belirtti.
Cilt bakım uzmanlarına göre, güneş gözlüğü takmamak da göz çevresine zarar veren alışkanlıkların başında geliyor.