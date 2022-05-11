Diyarbakır'ın tarihi mekanları ünlü mankenlerin yer aldığı defileye ev sahipliği yaptı

Haberler - Anadolu Ajansı | 11.05.2022 - 11:59 - Son Güncelleme : 11.05.2022 - 12:00
Dosso Dossi Fashion Show 2021-22 Sonbahar-Kış Kreasyonu için Diyarbakır'ın tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Ongözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu'nda defile ve çekim yapıldı.
Aralarında Tülin Şahin, Demet Şener, Zeynep Sever Demirel, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli, Deren Talu, Derin Talu ve Madelein Sarıkabadayı'nın da olduğu 25 manken, koreograf Yasin Soy eşliğinde gerçekleştirilen çekimlerde görev aldı.
Çekimlerin finalinde mankenler ellerindeki beyaz güvercini uçurdu. Defile çekimlerinin yaklaşık 50 ülke televizyonlarında gösterileceği etkinlikte konuşan manken Demet Şener Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kentte ilk defa geldiğini ve mutlu olduğunu anlatan Şener, "Böyle bir projenin içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu projenin nerelere gittiğini ve ne şekilde ülkemizi tanıttığını da çok iyi bildiğim için bu beni daha da mutlu ediyor. O yüzden ne kadar insana ulaşırsak ülkemizin güzelliklerini ne kadar çok insana gösterirsek bizler o kadar mutlu oluruz" dedi.
Manken Tülin Şahin de birkaç kez Diyarbakır'a geldiğini ve her seferinde aynı sıcaklık ve güzellik ile karşılaştığını anlattı.
Şahin, "Çok teşekkür ediyorum herkese. Etkinlikle modanın, turizmin ve Türkiye'nin güzelliğini ve gücünü hepsini bir araya koyup bütün dünyaya sunuyorlar. Burada olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.
İşte defileden diğer kareler...