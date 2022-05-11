Diyarbakır'ın tarihi mekanları ünlü mankenlerin yer aldığı defileye ev sahipliği yaptı

Manken Tülin Şahin de birkaç kez Diyarbakır'a geldiğini ve her seferinde aynı sıcaklık ve güzellik ile karşılaştığını anlattı.

Şahin, "Çok teşekkür ediyorum herkese. Etkinlikle modanın, turizmin ve Türkiye'nin güzelliğini ve gücünü hepsini bir araya koyup bütün dünyaya sunuyorlar. Burada olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

İşte defileden diğer kareler...