Doğal cilt temizleyici: Chia tohumu maskesi

CHİA TOHUMLU YÜZ MASKESİ

Chia tohumlarını tüketmenin yanı sıra, bunları topikal olarak uygulamak cilt için harikalar yaratabilir.



Malzemeler:



2 yemek kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı bal (antibakteriyel ve nemlendirici)

Yarım su bardağı yoğurt (cilt beslenmesi için probiyotik açısından zengin)

1 çay kaşığı limon suyu (cildi aydınlatır)



Talimatlar:



Chia tohumlarını jel benzeri bir kıvama gelene kadar 10 dakika suda bekletin. Bal, yoğurt ve limon suyunu karıştırın.

Karışımı yüzünüze eşit şekilde uygulayın ve 15 dakika bekletin.



Durulayın



Ilık suyla yıkayın ve kurulayın.

Bu maske ölü deri hücrelerini eksfoliye etmeye, gözenekleri açmaya ve cildinizi nemlendirmeye yardımcı olacak, cildinizi taze ve detokslanmış bırakacaktır.



Chia Tohumlarını Diyetinize Nasıl Dahil Edebilirsiniz



Chia tohumlarının cilt detoks faydalarını en üst düzeye çıkarmak için günlük diyetinize dahil etmeyi deneyin:



Smoothieler: Besin desteği için meyve veya yeşil smoothienize bir yemek kaşığı chia tohumu ekleyin.



Chia pudingi: Chia tohumlarını bir gece badem sütünde bekletin ve sağlıklı bir kahvaltı için üzerine çilek ve kuruyemiş ekleyin.



Su infüzyonu: Ferahlatıcı bir detoks içeceği için chia tohumlarını su ve limonla karıştırın.



Salatalar ve çorbalar: Besin değerlerini artırmak için chia tohumlarını salatalara veya çorbalara serpin.

Pişirme: Ek lif ve nemlendirme faydaları için chia tohumlarını keklerde, granola barlarda veya kreplerde kullanın. Chia Tohumlarıyla Işıltılı Bir



Chia tohumları, yalnızca genel sağlığı desteklemekle kalmayıp aynı zamanda cilt detoksunda da önemli bir rol oynayan bir besin kaynağıdır.

Zengin antioksidan, omega-3 ve nemlendirme özellikleri iltihapla savaşmaya, toksinleri atmaya ve cilt berraklığını artırmaya yardımcı olur.

Chia tohumlarını diyetinize ve cilt bakım rutininize dahil ederek doğal olarak parlak, sağlıklı bir cilt elde edebilirsiniz. İster yenilsin ister yüz maskesi olarak uygulansın, bu minik tohumlar cilt bakım rejiminize büyük bir etki ederek onları cildini doğal olarak detoksifiye etmek isteyen herkes için olmazsa olmaz hale getirir.