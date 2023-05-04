Doğru bikini stilini yakalama rehberi

BREZİLYA KESİM BİKİNİ

Güneşlenmek için ideal olan Brezilya kesim bikiniler, sadece gerekli alanları kaplar ve cildin geri kalanının eşit bir şekilde bronzlaşmasını sağlar.



İnce bantlar, kalın bantlar ve ip bağları dahil olmak üzere çeşitli stillerde üretilen Brezilya kesim bikiniler, dengeli koruma ve tutarlı kumaş desteği sayesinde yaygın bir popülariteye sahiptir.