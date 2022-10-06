Doğru sütyen nasıl seçilir?

DENEMEDEN ALMAYIN

Yapabileceğiniz en büyük yanlış, denemeden sütyen almak olacaktır. Farklı firmaların ölçüleri birbirini tutmayabilir. Bu yüzden ölçülerinize veya kullandığınız bir markanın ölçülerine güvenmeyin ve mutlaka deneyerek sütyen alın. Alacağınız sütyen öncelikle göğüs kafesinize tam anlamıyla oturmalı ve sıkı bir şekilde sarmalıdır.

Yanlış sütyen seçtiğinizi nasıl anlarsınız? Dar, sıkışık ve rahatsız ya da bol, sütyen düşecekmiş gibi hissediyorsanız sütyenin kabı yanlış veya bandı dar ya da gevşek olabilir.

Göğüsler kaplara tam olarak yerleşti mi kontrol etmek, sırttaki agrafı farklı deliklere geçirmek gerekebilir. Bununla da sorun hallolmuyorsa bir beden büyük ya da bir beden küçük tercihte bulunmak en doğrusu.