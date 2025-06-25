Doktorlar uyardı: Popüler makyaj malzemesindeki tehlike

Göz sağlığı uzmanlarından, suya dayanıklı makyaj ürünlerine karşı dikkat çeken bir uyarı geldi.

Doktorlar uyardı: Popüler makyaj malzemesindeki tehlike - 1

Avustralyalı göz doktoru Dr. Jacqueline Beltz, özellikle suya dayanıklı maskara kullanımının göz kuruluğu, batma, yanma, kızarıklık ve bulanık görme gibi sorunlara neden olabileceğini açıkladı.

Dr. Beltz, TikTok’ta 500 binden fazla izlenen bir videoda, bu tür maskaralardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. “Suya dayanıklı maskara, kirpiklerde kalacak şekilde çok kurutucu özellikte hazırlanır. Ancak bu, gözyaşı filminizi de kurutur” diye uyardı. Gözyaşı filminin gözdeki hassas dokuyu koruyan ince bir tabaka olduğunu hatırlatan Beltz, “Hassas gözleri olan kişilerde gözyaşı filmi zaten kurudur. Bunun üzerine bir de kurutucu etkili bir ürün kullanmak sorunu ağırlaştırabilir” dedi.


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Doktorlar uyardı: Popüler makyaj malzemesindeki tehlike - 2

Dr. Beltz ayrıca, bu ürünlerin temizlenmesinin de zorluk yarattığını, bu nedenle gözleri korumak için agresif temizleyicilerin veya yoğun ovalamanın gerektiğini, bunun da göz dokusunu tahriş ettiğini belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, Beltz’in açıklamaları üzerine şoke olduklarını ve yıllardır yaşadıkları göz kuruluğu sorunlarının kaynağını fark ettiklerini ifade etti. Bir kullanıcı, “Suya dayanıklı maskara kullanınca gözlerimin neden kaşındığını şimdi anladım” derken, bir diğeri “2016’dan beri göz kuruluğu yaşıyorum ama kimse bana bunu söylememişti” yorumunu yaptı.


Doktorlar uyardı: Popüler makyaj malzemesindeki tehlike - 3

Kanadalı göz doktoru Dr. Julian Prosia da Instagram’da paylaştığı videoyla uyarıda bulunarak, “Suya dayanıklı makyaj, meibomian bezi disfonksiyonu adı verilen bir göz hastalığını tetikleyebilir” dedi. Bu hastalık, gözyaşı filmini koruyan bezlerin hasar görmesiyle oluşuyor.

Dr. Prosia, “Suya dayanıklı ürünler, göz kuruluğu ve irritasyonu artırır. Bunun yerine suda çözünebilen, göz sağlığı uzmanlarının önerdiği markalar tercih edilmeli” diye konuştu.


Doktorlar uyardı: Popüler makyaj malzemesindeki tehlike - 4

TEHLİKELİ KİMYASAL RİSK

Porto Riko Üniversitesi’nden Dr. Huda Minhas, kozmetik ürünlerinde dikkat edilmesi gereken kimyasallara dikkat çekti. Minhas’a göre, bazı maskaralarda bulunan Butillenmiş Hidroksianisol, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından “olası insan kanserojeni” olarak sınıflandırılıyor. Bunun yanı sıra benzalkonyum klorür, düşük seviyelerde bile 15 dakika içinde meibom bezlerinde hasara yol açabiliyor.


Doktorlar uyardı: Popüler makyaj malzemesindeki tehlike - 5

Formaldehit, dermatit, cilt ve göz irritasyonu ve bazı durumlarda kanser riskine katkıda bulunabilirken, koruyucu madde olarak kullanılan parabenler ise doğal hormon fonksiyonlarını bozarak göz bezi sağlığını tehlikeye atabiliyor. Bir diğer koruyucu madde olan fenoksietanol ise gözlerde ve ciltte irritasyona neden olabiliyor.

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