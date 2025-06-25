Doktorlar uyardı: Popüler makyaj malzemesindeki tehlike
Göz sağlığı uzmanlarından, suya dayanıklı makyaj ürünlerine karşı dikkat çeken bir uyarı geldi.
Avustralyalı göz doktoru Dr. Jacqueline Beltz, özellikle suya dayanıklı maskara kullanımının göz kuruluğu, batma, yanma, kızarıklık ve bulanık görme gibi sorunlara neden olabileceğini açıkladı.
Dr. Beltz, TikTok’ta 500 binden fazla izlenen bir videoda, bu tür maskaralardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. “Suya dayanıklı maskara, kirpiklerde kalacak şekilde çok kurutucu özellikte hazırlanır. Ancak bu, gözyaşı filminizi de kurutur” diye uyardı. Gözyaşı filminin gözdeki hassas dokuyu koruyan ince bir tabaka olduğunu hatırlatan Beltz, “Hassas gözleri olan kişilerde gözyaşı filmi zaten kurudur. Bunun üzerine bir de kurutucu etkili bir ürün kullanmak sorunu ağırlaştırabilir” dedi.