Doktorlar uyardı: Popüler makyaj malzemesindeki tehlike

Dr. Beltz ayrıca, bu ürünlerin temizlenmesinin de zorluk yarattığını, bu nedenle gözleri korumak için agresif temizleyicilerin veya yoğun ovalamanın gerektiğini, bunun da göz dokusunu tahriş ettiğini belirtti.



Sosyal medya kullanıcıları, Beltz’in açıklamaları üzerine şoke olduklarını ve yıllardır yaşadıkları göz kuruluğu sorunlarının kaynağını fark ettiklerini ifade etti. Bir kullanıcı, “Suya dayanıklı maskara kullanınca gözlerimin neden kaşındığını şimdi anladım” derken, bir diğeri “2016’dan beri göz kuruluğu yaşıyorum ama kimse bana bunu söylememişti” yorumunu yaptı.





