Dökülen kaş ve kirpikleri daha gür, dolgun çıkarıyor: Günde 2 kez sürmek yetiyor

Saçlarınız gibi kaşlarınız ve kirpiklerinizde zaman zaman dökülme sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kaş ve kirpiklerini güçlendirmek istiyorsanız bazı doğal yöntemler çözüm öneriniz olabilir. Evde zahmetsizce uygulayabileceğiniz bu yöntemler sayesinde dökülen kaş ve kirpiklerinizin daha gür ve sağlıklı bir şekilde çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Dökülen kaş ve kirpikleri daha gür, dolgun çıkarıyor: Günde 2 kez sürmek yetiyor - 1

Kaşlarınız ve kirpikleriniz yüzünüzün çerçevelenmesinde önemli bir rol oynar. Daha kalın kaşlar ve yoğun kirpikler sadece yüz hatlarınızı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda makyaj yaparken özgüveninizi de artırır, yüzünüzün belirgin ve keskin görünmesini sağlar.

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Dökülen kaş ve kirpikleri daha gür, dolgun çıkarıyor: Günde 2 kez sürmek yetiyor - 2

Ancak, pahalı bir tedaviye para harcamadan kaşlarınızda ve kirpiklerinizde sıkı bir iyileşme görmek istiyorsanız, o zaman bu 5 kolay ev yapımı doğal öneriyi deneyin ve daha kalın, daha dolgun ve daha uzun kaşlara ve kirpiklere sahip olun.

Dökülen kaş ve kirpikleri daha gür, dolgun çıkarıyor: Günde 2 kez sürmek yetiyor - 3

HİNT YAĞI

Kaşlarınıza ve kirpiklerinize besleyici özelliklerle dolu ve vitaminler, proteinler ve yağ asitleri açısından zengin olan hint yağı uygulamaya başlayın. Kıl köklerini hızla uyarır ve daha koyu ve daha kalın kaş ve kirpik büyümesini destekler. Sadece temiz bir maskara fırçası veya pamuklu çubuk alın ve dozunu almadan önce hint yağı uygulayın.

Dökülen kaş ve kirpikleri daha gür, dolgun çıkarıyor: Günde 2 kez sürmek yetiyor - 4

ALOE VERA

Büyülü güzellik bitkisi olan aloe vera, iyileştirici özellikleriyle bilinir ve ayrıca saç uzamasını destekler. Kaş kalınlaştırmada mükemmel bir yardımcı olan bu yağ, mineraller ve vitaminlerle doludur ve güçlü bir detaylandırma ile daha kalın kaş uzamasını destekleyerek saç köklerini besler. Sadece taze aloe vera jeli çıkarın ve kaşlarınıza uygulayın ve ardından yaklaşık 30 dakika bekletin ve ardından yüzünüzü durulayın. Bunu her gün günde iki kez yapın ve sonuçları görün.


Dökülen kaş ve kirpikleri daha gür, dolgun çıkarıyor: Günde 2 kez sürmek yetiyor - 5

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı hemen hemen her evde bulunur. Yüksek besin içeriğiyle dolu olan bu yağ, aynı zamanda saç köklerini besleyebilen ve böylece sağlıklı saç uzamasını da destekleyebilen laurik asitler ve vitaminler içerir. Bu nedenle bir maskara veya kaş fırçası alarak, her gün güzellik uykunuzu almadan önce hindistan cevizi yağı sürebilirsiniz.

Dökülen kaş ve kirpikleri daha gür, dolgun çıkarıyor: Günde 2 kez sürmek yetiyor - 6

BİBERİYE YAĞI

Antioksidanlar açısından zengin olan biberiye yağı, kan dolaşımını hemen uyarır ve kalın kaşlara katkıda bulunur. Hindistan cevizi veya jojoba gibi bir taşıyıcı yağ ile birkaç damla biberiye yağı ekleyin ve ardından kaşlarınıza ve kirpiklerinize nazikçe uygulayın. Bir çubuk yardımıyla, her gün uygulayın ve birkaç hafta içinde sonuçları görün.


Dökülen kaş ve kirpikleri daha gür, dolgun çıkarıyor: Günde 2 kez sürmek yetiyor - 7

SOĞAN SUYU

Kükürt açısından zengin olan soğanlar sizi ağlatabilir, ancak anında kolajen üretimini artırır ve sağlıklı saç büyümesini de destekler. Haftada iki kez biraz soğan suyu çıkarmanız ve kaşlarınıza uygulamanız gerekir. Bu sadece kaşlar içindir, bu yüzden kirpiklerinizde denemeyin, çünkü hemen ağlamaya başlayacaksınız. 15-20 dakika bekletin ve zamanla kalın kaşlara yol açacak doğal uyarımı fark edin.

ÖNEMLİ! Herhangi bir alerjik reaksiyon yaşamamak için özellikle de hassas bir cildiniz varsa yukarıda bahsedilen doğal yöntemleri denemeden önce bir uzmana danışın.

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