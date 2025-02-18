Dökülen kaş ve kirpikleri daha gür, dolgun çıkarıyor: Günde 2 kez sürmek yetiyor

ALOE VERA

Büyülü güzellik bitkisi olan aloe vera, iyileştirici özellikleriyle bilinir ve ayrıca saç uzamasını destekler. Kaş kalınlaştırmada mükemmel bir yardımcı olan bu yağ, mineraller ve vitaminlerle doludur ve güçlü bir detaylandırma ile daha kalın kaş uzamasını destekleyerek saç köklerini besler. Sadece taze aloe vera jeli çıkarın ve kaşlarınıza uygulayın ve ardından yaklaşık 30 dakika bekletin ve ardından yüzünüzü durulayın. Bunu her gün günde iki kez yapın ve sonuçları görün.





