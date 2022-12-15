'Dopamin güzellik' trendi ile ruh haliniz değişiyor

BU TRENDİ NASIL UYGULAYABİLİRSİNİZ?

Renkli farlar ve renkli göz kalemleri bu görünümü yakalamada en büyük yardımcınız olacak. Elbette işin içine biraz sim ve parıltı eklemenizde hiçbir sakınca yok. Bu makyajın sırrı ise cilt tonunu eşitlemekte yatıyor. Makyaj bazı ile cildinizi hazırladıktan sonra ince yapıda bir fondöten ile cilt makyajınızın duru ve temiz görünmesini sağlayın. Dudaklarda ve gözlerde ise dilediğiniz gibi renklerle oynayabilirsiniz.