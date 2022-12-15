'Dopamin güzellik' trendi ile ruh haliniz değişiyor

‘Ne kadar doğal o kadar güzel’ algısını bir süreliğine bırakmaya ve güzellik alışkanlıklarınızda risk almaya ne dersiniz? TikTok’ta ve make-up artistlerinin sosyal medya paylaşımlarında sıkça geçen “dopamin güzellik” (dopamine beauty) son dönemin en popüler güzellik trendleri arasında yer alıyor.
(Gigi Hadid)
Renaissance albümüyle müzik hasretine son veren ünlü R&B şarkıcısı Beyonce’nin makyaj artisti Sir John’un önderlik yaptığı bu güzellik akımı, temiz ve duru görünümler yerine renklere şans vermenizi öneriyor.
Klasik görünümlere adeta meydan okuyan renkli makyajların öne çıktığı bu akımın, modunuzu yükselteceğine inanılıyor.
Geçtiğimiz yıl moda trendleri arasında yer alan “Dopamine Dressing”den (dopamin giyim) ilham olan bu güzellik trendi, renkli, canlı ve dikkat çekici görünümler sizi için teşvik ediyor.
Renkli farlar ve renkli göz kalemleri bu görünümü yakalamada en büyük yardımcınız olacak. Elbette işin içine biraz sim ve parıltı eklemenizde hiçbir sakınca yok. Bu makyajın sırrı ise cilt tonunu eşitlemekte yatıyor. Makyaj bazı ile cildinizi hazırladıktan sonra ince yapıda bir fondöten ile cilt makyajınızın duru ve temiz görünmesini sağlayın. Dudaklarda ve gözlerde ise dilediğiniz gibi renklerle oynayabilirsiniz.
Limon sarısı, pembe, mavi ve turuncu gibi renklerin dopamin hormonunun seviyesini artırdığı ve modu yükselttiği biliniyor. Bir anlamda hem renkli bir makyaja hem de dinamik enerjiye sahip olabilirsiniz.
Duygu durumunu doğrudan etkileyen dopamin hormonunun seviyesi neşe saçan renkler sayesinde artacak ve soğuk kış günlerinde rengarenk bir ruh haline sahip olacaksınız.
İşte ilham olanileceğiniz birkaç görünüm...