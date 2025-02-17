Dünyaca ünlü isimlerin vazgeçilmezi: İnce çizgileri açıyor, cilde gençlik veriyor

Yaşlanma karşıtı faydalar: Antioksidanlarla dolu olan kuşburnu yağı serbest radikallerle savaşır, yaşlanma belirtilerini geciktirir ve genç bir ışıltı sağlar.



Yatıştırır ve sakinleştirir: İltihap önleyici özellikleri tahriş olmuş cildi yatıştırmaya ve kızarıklığı azaltmaya yardımcı olur.



Hafif: Komedojenik derecesi 1'dir ve bu da onu gözenekleri tıkamayan ve yağlı bir his vermeden emilen doğal bir nemlendirici yapar. Kuşburnu, vücudunuzun yeni cilt hücrelerinin üretimini düzenlemesine yardımcı olan bir retinoid olan trans-retinoik asit içerir. Yeni hücreler daha sık üretildiğinde, gözeneklerinizin tıkanma olasılığı daha düşüktür.



Güzel koku: Koku alma duyularınızı tahriş etmeden kullanmak için mükemmel hale getiren sıcak, otsu ve topraksı bir kokuya sahiptir.





