Dünyaca ünlü modeller Irina Shayk ve Joan Smalls, Adidas-Ivy Park kampanyasının yüzü oldu

ÜNLÜ MODELLERİ BULUŞTURAN KAMPANYA

Beyonce’nin Adidas ile bir kez daha bir araya gelerek hazırladığı ‘Ivytopia’ isimli koleksiyonda, Shayk ve Smalls gibi ünlü modellerin yanı sıra Adut Akech (22) ve büyük beden modeli Alva Claire (28) gibi dikkat çeken isimler de kampanyada yer alıyor.