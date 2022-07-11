Dünyaca ünlü modeller Irina Shayk ve Joan Smalls, Adidas-Ivy Park kampanyasının yüzü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 11.07.2022 - 15:33 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 15:40
Ünlü Rus model Irina Shayk (36) ve Porto Rikolu asıllı ABD'li model Joan Smalls (34), şarkıcı Beyonce'nin (40) kıyafet markası Ivy Park ve ünlü spor markası Adidas'ın iş birliği sonucu hazırlanan yeni koleksiyonun kampanya yüzü oldu.
Beyonce’nin Adidas ile bir kez daha bir araya gelerek hazırladığı ‘Ivytopia’ isimli koleksiyonda, Shayk ve Smalls gibi ünlü modellerin yanı sıra Adut Akech (22) ve büyük beden modeli Alva Claire (28) gibi dikkat çeken isimler de kampanyada yer alıyor.
İki markanın yeni sezon için tasarladığı parçalar, markanın tanımıyla ‘kişinin nirvanasını kendi içinde bulabileceği ve cinsiyetten bağımsız olarak öne çıkan’ bir koleksiyon olarak tanımlandı.
Koleksiyonda neon renklerin hakim olduğu günlük spor kıyafetler, ayakkabı, mayo-bikini, kimono ve aksesuarların yanı sıra dikkat çeken özgün tasarımlar da yer alıyor.
Kampanyada Shayk, neon sarı bikini takımı, kimono ve stilettolarıyla objektiflere poz verirken, Smalls gümüş metalik bikini takımı ve kimono takımıyla öne çıktı.
Akech’in de çiçekli mayo ve kimono takımıyla objektiflere yansıdığı koleksiyonda, parçaları tamamlayan aksesuarlar ve retro güneş gözlükleri de öne çıkan parçalar arasında yer alıyor.
'Adidas ve Ivy Park' koleksiyonu 22 Temmuz’da tüm mağazalarda satışta olacak.