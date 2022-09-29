Efsanevi şarkıcı Cher Paris Moda Haftası'nda modellik yaptı

Milano Moda Haftası’nda Versace defilesinde yürüyen Paris Hilton’ın ardından ünlü bir isim daha podyuma ayak bastı. 80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, Paris Moda Haftası’nda Balmain markasının defilesinde yürüdü.
Fransız lüks moda markasının 2023 İlkbahar-Yaz defilesinde yürüyen Cher, podyuma son anda çıkarak defileyi izleyemeye gelenlere büyük bir sürpriz yaptı.
Efsanevi şarkıcı, podyumda lateks görünümlü, tüm vücudu saran bir tulum bir giydi. 76 yaşındaki şarkıcıya markanın kreatif direktörü Olivier Rousteing eşlik etti.
Defile sonrası sosyal medya hesabında paylaşım yapan şarkıcı, “Podyumda harika zaman geçirdim. Muhtemelen tüm zamanların en iyi defilesiydi. Podyum beni çağırıyordu diyebilirim. Cher...Cher.. Cher diyordu” ifadelerini kullandı.
Şarkıcı kimliğiyle öne çıkan Cher, aynı zamanda Oscar'lı bir oyuncu. Yıldız,1988 yılında Moonstruck filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştu