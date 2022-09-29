Efsanevi şarkıcı Cher Paris Moda Haftası'nda modellik yaptı

“Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, Paris Moda Haftası’nda Fransız moda markasının defilesinde yürüdü.

Efsanevi şarkıcı Cher Paris Moda Haftası'nda modellik yaptı - 1

Milano Moda Haftası’nda Versace defilesinde yürüyen Paris Hilton’ın ardından ünlü bir isim daha podyuma ayak bastı. 80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, Paris Moda Haftası’nda Balmain markasının defilesinde yürüdü.

Efsanevi şarkıcı Cher Paris Moda Haftası'nda modellik yaptı - 2

SÜRPRİZ YAPTI

Fransız lüks moda markasının 2023 İlkbahar-Yaz defilesinde yürüyen Cher, podyuma son anda çıkarak defileyi izleyemeye gelenlere büyük bir sürpriz yaptı.

Efsanevi şarkıcı Cher Paris Moda Haftası'nda modellik yaptı - 3

Efsanevi şarkıcı, podyumda lateks görünümlü, tüm vücudu saran bir tulum bir giydi. 76 yaşındaki şarkıcıya markanın kreatif direktörü Olivier Rousteing eşlik etti.

Efsanevi şarkıcı Cher Paris Moda Haftası'nda modellik yaptı - 4

"TÜM ZAMANLARIN EN İYİ DEFİLESİYDİ"

Defile sonrası sosyal medya hesabında paylaşım yapan şarkıcı, “Podyumda harika zaman geçirdim. Muhtemelen tüm zamanların en iyi defilesiydi. Podyum beni çağırıyordu diyebilirim. Cher...Cher.. Cher diyordu” ifadelerini kullandı.

Efsanevi şarkıcı Cher Paris Moda Haftası'nda modellik yaptı - 5

Şarkıcı kimliğiyle öne çıkan Cher, aynı zamanda Oscar'lı bir oyuncu. Yıldız,1988 yılında Moonstruck filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştu

N-LIFE HABERLERİ

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