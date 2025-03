Egzama, kepek ve kaşıntıyı yok ediyor! Rapunzel gibi uzun saçların sırrı; maske olarak uygulayın

SAÇ DERİSİ SAĞLIĞI İÇİN E VİTAMİNİ

E vitamini, saç derisine kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olan ve saç köklerinin optimum büyüme için ihtiyaç duydukları temel besinleri almasını sağlayan güçlü bir antioksidandır. Ayrıca saç derisini, saç uzamasını engelleyebilen ve erken saç dökülmesine yol açabilen oksidatif stresten korur.



KOLAJEN ÜRETİMİ İÇİN C VİTAMİNİ



C vitamini, saçı güçlendiren ve sağlıklı tutan bir protein olan kolajen üretimi için çok önemlidir. Kolajen, saç köklerinin yapısal temelini oluşturarak saç tellerinin güçlü ve dayanıklı olmasını sağlar. C vitamini ayrıca saçı çevresel hasarlardan korur ve kırılmasını önler.