Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 24.06.2022 - 12:59 - Son Güncelleme : 24.06.2022 - 13:05
Sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde stilinden sıklıkla söz ettiren İsveçli model Elsa Hosk, ‘yavaş moda’ akımının önemli temsilcilerinden Aya Muse markası için objektif karşısına geçti.
33 yaşındaki model, markanın 2023 Resort koleksiyonunun kampanya çekimlerinde yer aldı.
Sürdürülebilir moda için adımlar atan Aya Muse, koleksiyonda minimal tarz severlere hitap eden tasarımlara yer verdi.
Geri dönüştürülmüş yün ve polyesterden üretilen kıyafetler, hızlı tüketime karşı duran ‘yavaş moda’ ilkesiyle tasarlandı.
Koleksiyonda elbiseden pantolona, ceketten crop top'a kadar geniş bir ürün skalası sunuluyor.
İşte ünlü modelin marka yüzü olduğu kampanyadan görseller...