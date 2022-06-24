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Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 24.06.2022 - 12:59 - Son Güncelleme : 24.06.2022 - 13:05

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk, sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket eden lüks marka için poz verdi.

Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu - 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde stilinden sıklıkla söz ettiren İsveçli model Elsa Hosk, ‘yavaş moda’ akımının önemli temsilcilerinden Aya Muse markası için objektif karşısına geçti.

Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu - 2

33 yaşındaki model, markanın 2023 Resort koleksiyonunun kampanya çekimlerinde yer aldı.

Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu - 3

Sürdürülebilir moda için adımlar atan Aya Muse, koleksiyonda minimal tarz severlere hitap eden tasarımlara yer verdi.

Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu - 4

Geri dönüştürülmüş yün ve polyesterden üretilen kıyafetler, hızlı tüketime karşı duran ‘yavaş moda’ ilkesiyle tasarlandı.

Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu - 5

Koleksiyonda elbiseden pantolona, ceketten crop top'a kadar geniş bir ürün skalası sunuluyor.

İşte ünlü modelin marka yüzü olduğu kampanyadan görseller...

Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu - 6
Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu - 7
Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu - 8
Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu - 9
Elsa Hosk ünlü giyim markasının yüzü oldu - 10

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