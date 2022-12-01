Emily Ratajkowski ile kayak sezonuna giriş

Şu sıralar adı Kim Kardashian'dan ayrılan Pete Davidson ile anılan ünlü ABD’li oyuncu ve model Emily Ratajkowski, ünlü moda markasının kış sezonu kampanyasında yer aldı.

Emily Ratajkowski ile kayak sezonuna giriş - 1

Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard'dan boşanan ve adı Pete Davidson ile anılan Emily Ratajkowski, ABD merkezli lüks moda markası Michael Kors'un kış kampanyasında yer aldı.

Emily Ratajkowski ile kayak sezonuna giriş - 2

31 yaşındaki model ve oyuncu, markanın Michael Kors x Ellesse Capsule adlı kapsül koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Emily Ratajkowski ile kayak sezonuna giriş - 3

Kayak sezonuna özel hazırlanan koleksiyonu görücüye çıkaran model, geçtiğimiz ilkbaharda da marka ile iş birliği yapmıştı.

Emily Ratajkowski ile kayak sezonuna giriş - 4

Daniel Clavero’nun çektiği kampanyada model, şişme yelek, kaban, şapka, kayak gözlüğü ve şapka ile poz verdi. 

İşte ünlü modelin Michael Kors kampanyasından kareler...

Emily Ratajkowski ile kayak sezonuna giriş - 5
Emily Ratajkowski ile kayak sezonuna giriş - 6

N-LIFE HABERLERİ

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