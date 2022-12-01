Emily Ratajkowski ile kayak sezonuna giriş

Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard'dan boşanan ve adı Pete Davidson ile anılan Emily Ratajkowski, ABD merkezli lüks moda markası Michael Kors'un kış kampanyasında yer aldı.
31 yaşındaki model ve oyuncu, markanın Michael Kors x Ellesse Capsule adlı kapsül koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
Kayak sezonuna özel hazırlanan koleksiyonu görücüye çıkaran model, geçtiğimiz ilkbaharda da marka ile iş birliği yapmıştı.
Daniel Clavero’nun çektiği kampanyada model, şişme yelek, kaban, şapka, kayak gözlüğü ve şapka ile poz verdi.
İşte ünlü modelin Michael Kors kampanyasından kareler...