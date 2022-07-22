Emily Ratajkowski İtalyan moda devi Miu Miu'nun kampanyasında başrolde

Haberler - ntv.com.tr | 22.07.2022 - 13:40 - Son Güncelleme : 22.07.2022 - 13:42
İtalyan moda devi Miu Miu, 2022 Sonbahar- Kış kampanyasını görücüye çıkardı.
Markanın uzun bir dönemdir beraber çalıştığı Tyrone Lebon’ın lensinden yansıyan karelerin başrolünde ünlü model Emily Ratajkowski yer aldı.
Maskülen esintili görünümlerin yer aldığı koleksiyonda ‘mikro mini’ trendine göz kırpan etekler, bomber ceketler ve tüvit kabanlar yer aldı. Kreatif direktörü Miuccia Prada’nın tasarladığı koleksiyonun videosu da yayınlandı.
Kampanyada yer alan bir diğer isim de Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan Sydney Sweeney oldu.
Sweeney, Miu Miu'nu klasikleşen silüetleriyle kampanyada boy gösterdi.