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Emily Ratajkowski İtalyan moda devi Miu Miu'nun kampanyasında başrolde

Haberler - ntv.com.tr | 22.07.2022 - 13:40 - Son Güncelleme : 22.07.2022 - 13:42

Ünlü Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, İtalyan moda markası Miu Miu'nun sonbahar kampanyasında yer aldı.

Emily Ratajkowski İtalyan moda devi Miu Miu'nun kampanyasında başrolde - 1

İtalyan moda devi Miu Miu, 2022 Sonbahar- Kış kampanyasını görücüye çıkardı.

Emily Ratajkowski İtalyan moda devi Miu Miu'nun kampanyasında başrolde - 2

Markanın uzun bir dönemdir beraber çalıştığı Tyrone Lebon’ın lensinden yansıyan karelerin başrolünde ünlü model yer aldı.

Emily Ratajkowski İtalyan moda devi Miu Miu'nun kampanyasında başrolde - 3

MİKRO TRENDİ YİNE REVAÇTA

Maskülen esintili görünümlerin yer aldığı koleksiyonda ‘mikro mini’ trendine göz kırpan etekler, bomber ceketler ve tüvit kabanlar yer aldı. Kreatif direktörü Miuccia Prada’nın tasarladığı koleksiyonun videosu da yayınlandı. 

Emily Ratajkowski İtalyan moda devi Miu Miu'nun kampanyasında başrolde - 4

Kampanyada yer alan bir diğer isim de Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan Sydney Sweeney oldu.

Emily Ratajkowski İtalyan moda devi Miu Miu'nun kampanyasında başrolde - 5

Sweeney, Miu Miu'nu klasikleşen silüetleriyle kampanyada boy gösterdi.

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