Bir dönem adı Kim Kardashian'dan ayrılan Pete Davidson ile anılan ünlü ABD’li oyuncu ve model Emily Ratajkowski, marka elçisi oldu.
31 yaşındaki model The Viktor&Rolf markasının ikonik parfümü “Flowerbomb” için kamera karşısına geçti.
2005 yılında piyasaya çıkan parfümün yüzü olan Ratajkowski’nin kampanyası ünlü moda fotoğrafçıları Inez ve Vinoodh ikilisi tarafından çekildi.
Ünlü model “60 yaşındaki teyzem veya 12 yaşımdaki kuzenim de bu konuyu tanıyor. Flowerbomb, herkesin aşina olduğu bir konu” dedi.
İşte modelin marka elçisi olduğu kampanyadan kareler...