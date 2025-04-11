Erkeklerde saç dökülmesinin en önemli 5 nedeni: Kel kalabilirsiniz

4. AİLE GEÇMİŞİ

Ailede kellik geçmişi varsa, kişinin saç dökülmesi yaşama olasılığı daha yüksektir. Genetik, nihayetinde saç dökülmesine katkıda bulunabilen hormonların (DHT) üretimini etkileyebilir.

Genetik, saç büyüme/dökülme kalıplarını ve saç dökülmesine duyarlılığı belirlemede önemli bir role sahiptir. Bir nesilden diğerine genlerin kalıtımı, aile geçmişi varsa, genç nesillerde saç dökülmesi riskini artırabilir. Bu gibi durumlarda, saç incelmesi ve dökülmesi esas olarak başın tepesinde ve tepesinde başlar.



Bu üç ana neden arasındaki bağlantı da çoğu durumda görülebilir ve bunlara değinmek saç dökülmesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Örneğin, stres kortizol üretimini artırabilir ve bu da androjenik alopesiyi şiddetlendirir.





