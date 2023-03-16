Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu peri masalı tadında

Etro, ilkbahar-yaz 2023 kampanyası Etropia'nın Cenneti ile moda tutkunlarını büyülü bir yolculuğa çıkıyor. Çarpıcı kampanya görselleri, Etropia'nın renkli dünyasını hayata geçiren Akon Changkou, Iman Kaumann ve Livia Hammar üçlüsünü içeriyor.
Yeni Etro 2023 ilkbahar kampanyası, ip cambazları, periler, sihirbazlar ve prenseslerle yeniden tasarlanan görsel bir şölen sunuyor.
Modeller, büyüleyici, peri masalı benzeri bir atmosferde merdivenlerin, duvarların ve pencerelerin görünüşte mantığa meydan okuduğu büyüleyici, labirent benzeri bir sette geziniyor.
Moda editörü ve stilist Gabriella Karefa-Johnson, kampanyanın küratörlüğünü ustalıkla yaparken, kreatif direktör Marco de Vincenzo'nun tasarımları ön plana çıkardı.
İşte Etro'nun peri masalı tadında çekilen 2023 İlkbahar koleksiyonundan yansıyanlar...