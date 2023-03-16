Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu peri masalı tadında

Etro, ilkbahar-yaz 2023 kampanyası Etropia'nın Cenneti ile moda tutkunlarını büyülü bir yolculuğa çıkıyor. Çarpıcı kampanya görselleri, Etropia'nın renkli dünyasını hayata geçiren Akon Changkou, Iman Kaumann ve Livia Hammar üçlüsünü içeriyor.