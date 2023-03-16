Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu peri masalı tadında

Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu, moda tutkunlarını peri masalı tadında büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu peri masalı tadında - 1

Etro, ilkbahar-yaz 2023 kampanyası Etropia'nın Cenneti ile moda tutkunlarını büyülü bir yolculuğa çıkıyor. Çarpıcı kampanya görselleri, Etropia'nın renkli dünyasını hayata geçiren Akon Changkou, Iman Kaumann ve Livia Hammar üçlüsünü içeriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu peri masalı tadında - 2

Yeni Etro 2023 ilkbahar kampanyası, ip cambazları, periler, sihirbazlar ve prenseslerle yeniden tasarlanan görsel bir şölen sunuyor.

Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu peri masalı tadında - 3

Modeller, büyüleyici, peri masalı benzeri bir atmosferde merdivenlerin, duvarların ve pencerelerin görünüşte mantığa meydan okuduğu büyüleyici, labirent benzeri bir sette geziniyor.

Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu peri masalı tadında - 4

Moda editörü ve stilist Gabriella Karefa-Johnson, kampanyanın küratörlüğünü ustalıkla yaparken, kreatif direktör Marco de Vincenzo'nun tasarımları ön plana çıkardı.

Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu peri masalı tadında - 5

İşte Etro'nun peri masalı tadında çekilen 2023 İlkbahar koleksiyonundan yansıyanlar...

Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu peri masalı tadında - 6
Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu peri masalı tadında - 7
Etro'nun 2023 İlkbahar koleksiyonu peri masalı tadında - 8
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