Evde selülit masajı nasıl yapılır?

SELÜLİT MASAJI NEDİR?

Anti selülit masajı olarak da bilinen bu masaj tekniği, özellikle selülitleri hedef alır ve bu bölgedeki selülitlerin azalmasına yardımcı olur. Bu masaj, selülitten etkilenen bölgelerdeki yağları parçalayarak selülit görünümünü azaltmayı amaçlar.

Selülit masajı, yalnızca selülit olan bölgelere yapılır. Yağların parçalanması için sıkıştırma ve yuvarlama masaj teknikleri kullanılır. Kan dolaşımının artması sağlanarak, iyileşme süreci hızlandırılır.