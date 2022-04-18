Evde selülit masajı nasıl yapılır?

Haberler - ntv.com.tr | 18.04.2022 - 17:11

Selülit, kadınlar arasında oldukça yaygın bir problem. Ama merak etmeyin, evde yapılan masajlarla azaltılabiliyor. Peki selülitin yanı sıra vücudu da rahatlatan bu masajlar nasıl yapılıyor? İşte selülitsiz ve pürüzsüz bacaklara sahip olmanın yolları...

Evde selülit masajı nasıl yapılır? - 1

, cilt yüzeyindeki portakal kabuğuna benzeyen düzensiz iniş ve çıkışlarla kendini belli eden estetik bir cilt problemidir. 

Selülite genellikle, hormonal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alımı, kilo kaybı, cilt yapısı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ya da sigara kullanımı neden olur.

Selülitlerden tamamen kurtulmak her ne kadar zor olsa da evde yapılan selülit masajları vücudu rahatır, kan dolaşımını hızlandırır ve selülit görünümünü azaltır.

Evde selülit masajı nasıl yapılır? - 2

SELÜLİT MASAJI NEDİR?

Anti selülit masajı olarak da bilinen bu masaj tekniği, özellikle selülitleri hedef alır ve bu bölgedeki selülitlerin azalmasına yardımcı olur. Bu masaj, selülitten etkilenen bölgelerdeki yağları parçalayarak selülit görünümünü azaltmayı amaçlar.

Selülit masajı, yalnızca selülit olan bölgelere yapılır. Yağların parçalanması için sıkıştırma ve yuvarlama masaj teknikleri kullanılır. Kan dolaşımının artması sağlanarak, iyileşme süreci hızlandırılır.

Evde selülit masajı nasıl yapılır? - 3

MASAJ İÇİN NELERE İHTİYACINIZ VAR?

Selülit yağı: Selülit masaj yağlarından yararlanın. Selülite iyi gelen yağlar, lavanta, portakal, jojoba, zambak, susam, kekik, limon, biberiye ve yasemin. Yağları karıştırarak, haftada birkaç defa, yaklaşık 20 dakika bacaklarınıza uygulayabilirsiniz.

At kılı fırçası: Vücudunuzun gençleşmesi ve kan dolaşımınızın hızlanması için günde 5-6 dakika at kılı fırçalama tekniği yapın. Alttan yukarı doğru yapılan kuru fırçalama yöntemi, düzenli olarak yapıldığında, vücudunuzdaki metabolik atıkların azalmasına, hücre yenilenmesine ve sıkılaşmanıza yardımcı olur.

Evde selülit masajı nasıl yapılır? - 4

Foam roller (köpük silindir): Evde lenfatik drenajı azaltmak, yani dokulardaki sıvı dolaşımını ve toksinleri vücuttan atmak için foam roller denilen köpük formdaki silindiri kullanabilirsin. Foam rollar, özellikle selülit giderici masajın en sonunda bacakları rahatlatmak ve ödem atmak için kullanılıyor. 

Selülit masaj aleti: Spor salonlarında kullanılan masaj tabancası, bu masaj için ideal. Ucu top şeklinde olan ve düzenli darbelerle bacaklarınıza masaj yapmanızı sağlayan ev tipi g5 masaj aleti sayesinde selülitlerinizden daha hızlı kurtulabilirsiniz.

Evde selülit masajı nasıl yapılır? - 5

SELÜLİT MASAJI NASIL YAPILIR?

- Kalça, uyluk, üst bacak bölgelerinden başlanarak, ayaklara doğru 'yoğurma' masajı yapılır. Yoğurma tekniği sayesinde, yağ dokunuz gevşer ve deriniz esneyerek yağ dokusunu parçalar. Masaj sırasında kan akışınız hızlanacak, bacağınızın içinden ısındığını hissedeceksiniz. 

- Masajı 15 günde bir, 25 dakika süreyle yapın.

Yaz ayları yaklaşırken, selülit masajına şimdiden başlayın!

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