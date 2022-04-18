Evde selülit masajı nasıl yapılır?

Haberler - ntv.com.tr | 18.04.2022 - 17:11
Selülit, cilt yüzeyindeki portakal kabuğuna benzeyen düzensiz iniş ve çıkışlarla kendini belli eden estetik bir cilt problemidir.
Selülite genellikle, hormonal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alımı, kilo kaybı, cilt yapısı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ya da sigara kullanımı neden olur.
Selülitlerden tamamen kurtulmak her ne kadar zor olsa da evde yapılan selülit masajları vücudu rahatır, kan dolaşımını hızlandırır ve selülit görünümünü azaltır.
Anti selülit masajı olarak da bilinen bu masaj tekniği, özellikle selülitleri hedef alır ve bu bölgedeki selülitlerin azalmasına yardımcı olur. Bu masaj, selülitten etkilenen bölgelerdeki yağları parçalayarak selülit görünümünü azaltmayı amaçlar.
Selülit masajı, yalnızca selülit olan bölgelere yapılır. Yağların parçalanması için sıkıştırma ve yuvarlama masaj teknikleri kullanılır. Kan dolaşımının artması sağlanarak, iyileşme süreci hızlandırılır.
Selülit yağı: Selülit masaj yağlarından yararlanın. Selülite iyi gelen yağlar, lavanta, portakal, jojoba, zambak, susam, kekik, limon, biberiye ve yasemin. Yağları karıştırarak, haftada birkaç defa, yaklaşık 20 dakika bacaklarınıza uygulayabilirsiniz.
At kılı fırçası: Vücudunuzun gençleşmesi ve kan dolaşımınızın hızlanması için günde 5-6 dakika at kılı fırçalama tekniği yapın. Alttan yukarı doğru yapılan kuru fırçalama yöntemi, düzenli olarak yapıldığında, vücudunuzdaki metabolik atıkların azalmasına, hücre yenilenmesine ve sıkılaşmanıza yardımcı olur.
Foam roller (köpük silindir): Evde lenfatik drenajı azaltmak, yani dokulardaki sıvı dolaşımını ve toksinleri vücuttan atmak için foam roller denilen köpük formdaki silindiri kullanabilirsin. Foam rollar, özellikle selülit giderici masajın en sonunda bacakları rahatlatmak ve ödem atmak için kullanılıyor.
Selülit masaj aleti: Spor salonlarında kullanılan masaj tabancası, bu masaj için ideal. Ucu top şeklinde olan ve düzenli darbelerle bacaklarınıza masaj yapmanızı sağlayan ev tipi g5 masaj aleti sayesinde selülitlerinizden daha hızlı kurtulabilirsiniz.
- Kalça, uyluk, üst bacak bölgelerinden başlanarak, ayaklara doğru 'yoğurma' masajı yapılır. Yoğurma tekniği sayesinde, yağ dokunuz gevşer ve deriniz esneyerek yağ dokusunu parçalar. Masaj sırasında kan akışınız hızlanacak, bacağınızın içinden ısındığını hissedeceksiniz.
- Masajı 15 günde bir, 25 dakika süreyle yapın.
Yaz ayları yaklaşırken, selülit masajına şimdiden başlayın!