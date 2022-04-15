Fondöten seçerken nelere dikkat edilmeli

Haberler - ntv.com.tr | 15.04.2022 - 09:17
Makyaj rutininin vazgeçilmez ürünü fondötenleri seçerken dikkat edilmesi gereken birçok etmen var. Hayalinizdeki mermer gibi cilt görünümüne ulaşmak için bunları göz önünde bulundurun...
Fondöten seçerken en çok zorlanılan konulardan biri şüphesiz renk tonudur. Gün içinde fondöteniniz yüzünüzle bütünleşecek ve cildinizde biriken sebum ile giderek koyulaşacaktır. Bu nedenle fondöteniniz cildinizle tamamen aynı renkte olmak zorunda değil, bir ton daha açık renk olabilir.
Sıcak tonlarda bir cilde sahipseniz sarı alt tona sahip fondötenlere yönelmelisiniz. Cildinizin renk tonu daha soğuk ise pembe alt tonlu fondötenleri tercih edebilirsiniz.
Eğer yağlı bir cildiniz varsa pudra bazlı, parlama yapmayan fondötenlere yönelmelisiniz. Cilt tipiniz kuru ise su bazlı bir fondöten ile nemli bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Neden fondöten kullanıyorsunuz? Amacınız renk eşitlemek, kusurları kapatmak veya sadece mermer gibi bir cilde sahip olmak olabilir. İnce yapıdaki fondötenler, hafif kusurları kapatarak cilt eşitsizliklerini giderir. Yüksek kapatıcılığa sahip fondötenler ise leke veya akne gibi cilt kusurlarının kapatmanıza yardımcı olur.
Bir fondöteni tüm sene kullanmanız mümkün değil. Yaz mevsiminde güneş kremi kullansanız bile cilt tonunuz mutlaka koyulaşacaktır. Bunu göz önünde bulundurarak sezona göre hareket edin.