Fondöten seçerken nelere dikkat edilmeli

DOĞRU RENK TONU

Fondöten seçerken en çok zorlanılan konulardan biri şüphesiz renk tonudur. Gün içinde fondöteniniz yüzünüzle bütünleşecek ve cildinizde biriken sebum ile giderek koyulaşacaktır. Bu nedenle fondöteniniz cildinizle tamamen aynı renkte olmak zorunda değil, bir ton daha açık renk olabilir.