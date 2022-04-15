Fondöten seçerken nelere dikkat edilmeli

Haberler - ntv.com.tr | 15.04.2022 - 09:17

Mükemmel bir cilt görünümün sırrı cildinizle bütünleşen bir fondötenden geçiyor. Birden fazla renk seçeneği, kapatıcılık düzeyi ve içerik farklılığı fondöten seçmeyi oldukça zorlaştırabilir. İşte doğru fondöteni bulmak için dikkat etmeniz gerekenler...

Fondöten seçerken nelere dikkat edilmeli - 1

rutininin vazgeçilmez ürünü fondötenleri seçerken dikkat edilmesi gereken birçok etmen var. Hayalinizdeki mermer gibi cilt görünümüne ulaşmak için bunları göz önünde bulundurun...

Fondöten seçerken nelere dikkat edilmeli - 2

DOĞRU RENK TONU

Fondöten seçerken en çok zorlanılan konulardan biri şüphesiz renk tonudur. Gün içinde fondöteniniz yüzünüzle bütünleşecek ve cildinizde biriken sebum ile giderek koyulaşacaktır. Bu nedenle fondöteniniz cildinizle tamamen aynı renkte olmak zorunda değil, bir ton daha açık renk olabilir.

Fondöten seçerken nelere dikkat edilmeli - 3

CİLT ALT TONUNA DİKKAT

Sıcak tonlarda bir cilde sahipseniz sarı alt tona sahip fondötenlere yönelmelisiniz. Cildinizin renk tonu daha soğuk ise pembe alt tonlu fondötenleri tercih edebilirsiniz.

Fondöten seçerken nelere dikkat edilmeli - 4

CİLT TİPİNİ BELİRLEYİN

Eğer yağlı bir cildiniz varsa pudra bazlı, parlama yapmayan fondötenlere yönelmelisiniz. Cilt tipiniz kuru ise su bazlı bir fondöten ile nemli bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Fondöten seçerken nelere dikkat edilmeli - 5

KAPATICILIK ORANINI SEÇİN

Neden fondöten kullanıyorsunuz? Amacınız renk eşitlemek, kusurları kapatmak veya sadece mermer gibi bir cilde sahip olmak olabilir. İnce yapıdaki fondötenler, hafif kusurları kapatarak cilt eşitsizliklerini giderir. Yüksek kapatıcılığa sahip fondötenler ise leke veya akne gibi cilt kusurlarının kapatmanıza yardımcı olur.

Fondöten seçerken nelere dikkat edilmeli - 6

SEZONA GÖRE HAREKET EDİN

Bir fondöteni tüm sene kullanmanız mümkün değil. Yaz mevsiminde güneş kremi kullansanız bile cilt tonunuz mutlaka koyulaşacaktır. Bunu göz önünde bulundurarak sezona göre hareket edin.

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