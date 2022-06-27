Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor

GELENEKSEL KODLAR VE ÇAĞDAŞ STİL BİR ARADA

Moda devinin geçmişten günümüze sahip olduğu geleneksel kodları ve Nigo’nun çağdaş sokak modasına olan tutkusunu bir araya getiren koleksiyon, bildiğimiz anlamdaki ‘kolej’ stilini yeniden podyuma taşıdı.