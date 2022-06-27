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Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor

Haberler - ntv.com.tr | 27.06.2022 - 15:20 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 15:58

Fransız lüks moda markası Kenzo’nun yeni artistik direktörü Nigo, 'üniversite stilini' Paris Moda Haftası'na taşıyor. Armalı okul ceketleri ve okul bayrağından ilhamla yaratılan fularlar, kolej stilinin gelecek sezona hakim olacağını gösteriyor. Eğer hala bir yerlerde okul kıyafetlerinizi saklıyorsanız onları yeniden kullanmak için harika bir fırsat olabilir!

Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor - 1

Ünlü Fransız lüks giyim markası Kenzo’nun yeni koleksiyonu Paris Haftası’nda modaseverlerle buluştu.

Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor - 2

ÜNİVERSİTE STİLİ YÜKSELİŞTE

Markanın yeni artistik direktörü Nigo’nun hazırladığı koleksiyon, üniversite stilinin yükselişe geçtiğini gösteren tasarımlar sundu.

Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor - 3

GELENEKSEL KODLAR VE ÇAĞDAŞ STİL BİR ARADA

Moda devinin geçmişten günümüze sahip olduğu geleneksel kodları ve Nigo’nun çağdaş sokak modasına olan tutkusunu bir araya getiren koleksiyon, bildiğimiz anlamdaki ‘kolej’ stilini yeniden podyuma taşıdı.

Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor - 4

AKADEMİYE DÖNÜŞ

Akademik bayrakları fulara dönüştüren marka, süveterleri, armalı yelekleri ve okul ceketlerini koleksiyonuna dahil etti.

Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor - 5

ÜNİVERSİTEYE GİTMİŞ GİBİ OLACAKLAR

Tasarımlarda dokunuşu olan Nigo, yarattığı kıyafetlerle bir anlamda müşterilerinin Kenzo Üniversitesi’ne kayıt olacağını belirtti.

İşte kolej stili esintili koleksiyondan yansıyanlar...

Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor - 6
Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor - 7
Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor - 8
Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor - 9
Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor - 10
Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor - 11

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