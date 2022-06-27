Fransız lüks marka Kenzo, kolej stilini modaya geri getiriyor

Haberler - ntv.com.tr | 27.06.2022 - 15:20 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 15:58
Ünlü Fransız lüks giyim markası Kenzo’nun yeni koleksiyonu Paris Moda Haftası’nda modaseverlerle buluştu.
Markanın yeni artistik direktörü Nigo’nun hazırladığı koleksiyon, üniversite stilinin yükselişe geçtiğini gösteren tasarımlar sundu.
Moda devinin geçmişten günümüze sahip olduğu geleneksel kodları ve Nigo’nun çağdaş sokak modasına olan tutkusunu bir araya getiren koleksiyon, bildiğimiz anlamdaki ‘kolej’ stilini yeniden podyuma taşıdı.
Akademik bayrakları fulara dönüştüren marka, süveterleri, armalı yelekleri ve okul ceketlerini koleksiyonuna dahil etti.
Tasarımlarda dokunuşu olan Nigo, yarattığı kıyafetlerle bir anlamda müşterilerinin Kenzo Üniversitesi’ne kayıt olacağını belirtti.
İşte kolej stili esintili koleksiyondan yansıyanlar...