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Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı

Haberler - ntv.com.tr | 29.06.2022 - 10:15 - Son Güncelleme : 29.06.2022 - 10:27

Fransız lüks moda markası Christian Dior, Osmanlı İmparatorluğu’nda sultanların kıyafetlerinde kullanılan değerli Kutnu kumaşını, Paris Moda Haftası'nda sunduğu erkek koleksiyonunda kullandı.

Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 1

Paris Haftası’nda erkek giyim koleksiyonunu görücüye çıkaran Fransız moda devi Christian ,  padişahlarının elbiselerinde kullanılan değerli ‘kutnu’ kumaşını yeni sezon koleksiyonuna taşıdı.

Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 2

Spor giyimde kullanılan kutnu kumaşının yapım aşaması markanın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 3

"TARİHİ BİR KUMAŞ"

Marka, “Bir zamanlar Osmanlı kraliyet hanedanının kullandığı bu tarihi kumaş, Dior koleksiyonunda yeniden doğdu” ifadesini kullandı.

Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 4

Markanın kreatif direktörü Kim Jones, sarı renkteki yaldızlı kutnu kumaşını Dior’un 2023 Yaz erkek giyim koleksiyonuna dahil etti.

Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 5

KUTNU KUMAŞI NEDİR?

'Kutnu' Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te dokunan ipekli bir kumaş türüdür. Ham maddesi floş, suni ipek ve pamuk ipliği olan kutnu kumaşı, günümüzde yöresel kıyafetlerde, çantalarda ve turistik giysilerde kullanılıyor.

Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 6

OSMANLI DÖNEMİNDE KULLANILIRDI

Osmanlı döneminde saray kumaşı olarak kullanılan kutnu, yalnızca üst kesimlerin kullandığı değerli bir kumaştı. Zarafet ve estetiği yansıtan bu kumaş, yaldızlı duruşu ve ince işçiliği ile Osmanlı padişahlarının kıyafetlerinde sık sık kullanılırdı.

Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 7

TÜRK MARKASI ÜRETTİ

Gaziantep'in unutulmaya yüz tutmuş bir değeri olan kutnu kumaşını yeniden hayata döndüren Kutnia adındaki Türk markası, kendi ürettiği kumaşlarla Osmanlı tarihi için önemli olan bir değeri modaya kazandırmış oldu.

Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 8

TÜM ZAMANLARIN EN PARLAK KUMAŞI

16. yüzyılda Osmanlı saraylarında kullanılan kutnu kumaşı, tüm zamanların en parlak kumaşlarından biri olarak biliniyor. İpek ve pamuğun elle dokunması sonucu üretilen kutnu kumaşı, genellikle çizgili ve renkli tasarımlarda kullanıldı.

Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 9

Kutnu kumaşını bölgedeki diğer dokuma kumaşlardan ayıran, Gaziantep'in tarihsel önemi. İpek Yolu üzerinde olan kent, tarih boyunca yerel pamuk ile bölgeden geçen tüccarların taşıdığı ipeğin birbirine karışarak yepyeni bir kumaş ortaya çıkarmasına zemin hazırladı.

İşte 'kutnu' kumaşının yapım aşamasından görseller...

Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 10
Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 11
Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 12
Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 13
Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 14
Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 15
Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 16
Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 17
Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 18
Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı - 19

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