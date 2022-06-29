Fransız moda devi Dior, Osmanlı padişahlarının kullandığı değerli kumaşı Paris Moda Haftası'na taşıdı

Haberler - ntv.com.tr | 29.06.2022 - 10:15 - Son Güncelleme : 29.06.2022 - 10:27
Spor giyimde kullanılan kutnu kumaşının yapım aşaması markanın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Marka, “Bir zamanlar Osmanlı kraliyet hanedanının kullandığı bu tarihi kumaş, Dior koleksiyonunda yeniden doğdu” ifadesini kullandı.
Markanın kreatif direktörü Kim Jones, sarı renkteki yaldızlı kutnu kumaşını Dior’un 2023 Yaz erkek giyim koleksiyonuna dahil etti.
'Kutnu' Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te dokunan ipekli bir kumaş türüdür. Ham maddesi floş, suni ipek ve pamuk ipliği olan kutnu kumaşı, günümüzde yöresel kıyafetlerde, çantalarda ve turistik giysilerde kullanılıyor.
Osmanlı döneminde saray kumaşı olarak kullanılan kutnu, yalnızca üst kesimlerin kullandığı değerli bir kumaştı. Zarafet ve estetiği yansıtan bu kumaş, yaldızlı duruşu ve ince işçiliği ile Osmanlı padişahlarının kıyafetlerinde sık sık kullanılırdı.
Gaziantep'in unutulmaya yüz tutmuş bir değeri olan kutnu kumaşını yeniden hayata döndüren Kutnia adındaki Türk markası, kendi ürettiği kumaşlarla Osmanlı tarihi için önemli olan bir değeri modaya kazandırmış oldu.
16. yüzyılda Osmanlı saraylarında kullanılan kutnu kumaşı, tüm zamanların en parlak kumaşlarından biri olarak biliniyor. İpek ve pamuğun elle dokunması sonucu üretilen kutnu kumaşı, genellikle çizgili ve renkli tasarımlarda kullanıldı.
Kutnu kumaşını bölgedeki diğer dokuma kumaşlardan ayıran, Gaziantep'in tarihsel önemi. İpek Yolu üzerinde olan kent, tarih boyunca yerel pamuk ile bölgeden geçen tüccarların taşıdığı ipeğin birbirine karışarak yepyeni bir kumaş ortaya çıkarmasına zemin hazırladı.
İşte 'kutnu' kumaşının yapım aşamasından görseller...