Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı

Fransız lüks moda markası Christian Dior, 2023 Sonbahar koleksiyonunu Kahire'deki Gize Piramitleri'nde tanıtarak moda tarihine geçen bir gösteriye imza attı.

Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı - 1

Ünlü Fransız moda devi Christian Dior daha önce eşi benzeri görülmemiş bir moda gösterisine ev sahipliği yaptı. Ünlü marka, Mısır’ın başkenti Kahire'de bulunan görkemli Gize Piramitleri’nde unutulmaz bir defileye imza attı.

Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı - 2

Markanın kreatif direktörü Kim Jones’un tasarladığı “Celestial” adlı koleksiyonun görücüye çıktığı defile, ışık oyunlarıyla Gize Piramitleri’nin tarihi görkemini ikiye katladı.

Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı - 3

MODA TARİHİNDE BİR İLK

Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Piramit'lerde gerçekleştirilen gösteri, moda tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı - 4

Çölün ortasında yapılan defilenin podyum inşasında büyük bir ekip çalıştı.

Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı - 5

Tarihi yapıların önüne kurulan podyumun inşa edilme anlarında dev iskeleler kuruldu.

Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı - 6

2023 Sonbahar Erkek giyim koleksiyonun sunulduğu ve 75 modelin yürüdüğü defilede, gri ve sarı tonları, şifon kumaş ve asimetrik kesimler öne çıktı.

İşte Dior defilesinden görüntüler...

Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı - 7
Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı - 8
Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı - 9
Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı - 10

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