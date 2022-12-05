Fransız moda devi Mısır'daki Gize Piramitleri'nde defile yaptı

Ünlü Fransız moda devi Christian Dior daha önce eşi benzeri görülmemiş bir moda gösterisine ev sahipliği yaptı. Ünlü marka, Mısır’ın başkenti Kahire'de bulunan görkemli Gize Piramitleri’nde unutulmaz bir defileye imza attı.
Markanın kreatif direktörü Kim Jones’un tasarladığı “Celestial” adlı koleksiyonun görücüye çıktığı defile, ışık oyunlarıyla Gize Piramitleri’nin tarihi görkemini ikiye katladı.
Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Piramit'lerde gerçekleştirilen gösteri, moda tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.
Çölün ortasında yapılan defilenin podyum inşasında büyük bir ekip çalıştı.
Tarihi yapıların önüne kurulan podyumun inşa edilme anlarında dev iskeleler kuruldu.
2023 Sonbahar Erkek giyim koleksiyonun sunulduğu ve 75 modelin yürüdüğü defilede, gri ve sarı tonları, şifon kumaş ve asimetrik kesimler öne çıktı.
İşte Dior defilesinden görüntüler...