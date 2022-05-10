Fuların kullanım şekilleri

Fular seçiminde renk, tasarım ve desen göz ardı edilmemeli. Genellikle kare ya da dikdörtgen motifli fularlar, daha sade kombinlerde öne çıkar. Daha nötr ve düz renklerin kullanımı daha kolaydır. Çünkü kombine uyum sağlayarak defalarca kullanılabilir.

Özellikle canlı renkli fularlar, bir kombinin en öne çıkan parçası olabilirken, sizi daha şık ve dikkat çekici kılabilir.

Öte yandan, fularınızın tasarımı ve renk yoğunluğu da kombininize uyum sağlaması açısından önemli.