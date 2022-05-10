Fuların kullanım şekilleri

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 12:18
Fular, kadınların eskiden bu yana hem günlük giyimde hem de şık kombinlerinde boynunda taşıdığı özel bir parça. Birbirinden farklı desen ve renkteki fularlar birçok kadının vazgeçilmezi. Ancak fular, yalnızca boyunda taşınan bir aksesuardan fazlası aslında...
Peki, fuları kaç farklı şekilde kullanabilirsiniz?
Fular seçiminde renk, tasarım ve desen göz ardı edilmemeli. Genellikle kare ya da dikdörtgen motifli fularlar, daha sade kombinlerde öne çıkar. Daha nötr ve düz renklerin kullanımı daha kolaydır. Çünkü kombine uyum sağlayarak defalarca kullanılabilir.
Özellikle canlı renkli fularlar, bir kombinin en öne çıkan parçası olabilirken, sizi daha şık ve dikkat çekici kılabilir.
Öte yandan, fularınızın tasarımı ve renk yoğunluğu da kombininize uyum sağlaması açısından önemli.
Fularınızı boynunuza kurdele şeklinde bağlamak birincil kullanımlardan. Fularınızı bu şekilde takacaksanız, öncelikle boynunuza göre ayarlamalısınız.
Fuları, kurdele şeklinde, eşit uzunlukta atkı şeklinde, dağınık ya da bir tarafı uzun bırakarak da kullanabilirsiniz. Eğer kurdele tasarımı sizi rahatsız ediyorsa, fuları boynunuzun biraz altından düğümleyerek de kullanabilirsiniz.
Fular, kombininize hava katarak size daha resmi ve şık bir görünüm kazandıracaktır.
Öte yandan fuları el çantanızın kulplarına bağlamak da onu kullanmanın bir diğer şık seçeneği.
Bunun için öncelikle, fularınızı bağlayabileceğiniz bir çanta seçin ve çantanın kulplarından birinin etrafına bağlayarak işe başlayın.
Bu kullanım, hiçbir zaman demode olmadığı gibi kombininize şık bir görünüm kazandırma garantili.
Öte yandan fularlar, şifon, ipek, polyester, saten ve logolu serigrafi (baskılı) olmak üzere çeşitli kumaşlarıyla öne çıkıyor. Tercih sizin!