Futbolcu Megan Rapinoe Victoria’s Secret için iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı

Amerikalı futbolcu Megan Rapinoe, Victoria’s Secret için hazırladığı iç çamaşırı koleksiyonunu kendi tanıttı.

Futbolcu Megan Rapinoe Victoria’s Secret için iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı - 1

İç çamaşırı sektörünün devi Victoria's Secret, yeni koleksiyonu için ünlü futbolcu Megan Rapinoe ile anlaştı.

37 yaşındaki Amerikalı futbolcu, Victoria’s Secret’a yeni iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı.

Futbolcu Megan Rapinoe Victoria’s Secret için iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı - 2

OL Reign takımında oynayan futbol sahasının yıldızı, nefes alabilen pamuklu kumaştan yapılmış ürünleri koleksiyonda bir araya getirdi.

Futbolcu Megan Rapinoe Victoria’s Secret için iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı - 3

Rapinoe, yeni koleksiyonun tanıtımı için kamera karşısına da geçti. Beyaz, siyah ve gri gibi nötr tonlarda modelleri tanıtmak için poz verdi.

Futbolcu Megan Rapinoe Victoria’s Secret için iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı - 4

Jackie Nickerson’ın fotoğrafları çektiği çalışmada, styling’i Jorden Bickham yaptı.

Futbolcu Megan Rapinoe Victoria’s Secret için iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı - 5

Ünlü sporcu, Victoria's Secret markası ile geçen yıl anlaşma imzalamıştı.

Futbolcu Megan Rapinoe Victoria’s Secret için iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı - 6

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