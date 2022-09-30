Futbolcu Megan Rapinoe Victoria’s Secret için iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı

İç çamaşırı sektörünün devi Victoria's Secret, yeni koleksiyonu için ünlü futbolcu Megan Rapinoe ile anlaştı.
37 yaşındaki Amerikalı futbolcu, Victoria’s Secret’a yeni iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı.
OL Reign takımında oynayan futbol sahasının yıldızı, nefes alabilen pamuklu kumaştan yapılmış ürünleri koleksiyonda bir araya getirdi.
Rapinoe, yeni koleksiyonun tanıtımı için kamera karşısına da geçti. Beyaz, siyah ve gri gibi nötr tonlarda modelleri tanıtmak için poz verdi.
Jackie Nickerson’ın fotoğrafları çektiği çalışmada, styling’i Jorden Bickham yaptı.
Ünlü sporcu, Victoria's Secret markası ile geçen yıl anlaşma imzalamıştı.