Genç kalmak için her gün yemeniz gereken 5 besin: Antioksidan, kolajen, C vitamini ne varsa onda!

MEYVELER

Yaban mersini, çilek ve ahududu antioksidanlarla doludur. C vitamini ve flavonoidlerle zengindir. Yaşlanma karşıtı kırışıklıklara neden olan faktörler arasında antioksidanların savaştığı oksidatif stres ve iltihap bulunur.

Antioksidanlar serbest radikalleri yok eder; cildiniz için koruyucu etkileri vardır ve kolajen üretimini uyarır; bu nedenle, o genç ışıltıyı ve elastik cildi korumak için çok iyidirler.

Kahvaltınıza veya atıştırmalığınıza birkaç tane çilek eklemek tatlı isteğinizi kesecek ve cildinize daha genç görünme ve daha sağlıklı hissetme şansı verecektir.





