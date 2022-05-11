Gigi Hadid bikini markasıyla ortak koleksiyon hazırladı

Haberler - ntv.com.tr | 11.05.2022 - 12:15 - Son Güncelleme : 11.05.2022 - 12:20
Günümüzün en ünlü modellerinden Gigi Hadid, bikini markası Frankies Bikinies ile güçlerini birleştirdi. ‘Americana’ adında bir koleksiyon hazırlayan Hadid, kampanya için poz verdi.
Markanın kreatif direktörü Francesca Aiello “Gigi çok özel ve ilham verici bir insan” derken modelin yaratıcılığının tasarımlarda etkisi olduğunu dile getirdi.
Doğal bir ortamda çekilen kampanya görselleri, renk ve desenlerle yazın ruhunu yansıtan tasarımlar sundu.
Kampanyanın çekildiği mekan seçimiyle Hadid'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sık sık vakit geçirmesine göndermede bulunuldu. Markanın kreatif direktörü “Koleksiyon için Gigi’nin ailesiyle doğada geçirdiği zamanlardan ilham aldık” ifadelerini kullandı.
Koleksiyonda yer alan bikini ve mayo tasarımlarının aile, nostalji ve anılara odaklandığı belirtildi.
İşte kampanyadan görseller...