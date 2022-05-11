Gigi Hadid bikini markasıyla ortak koleksiyon hazırladı

Haberler - ntv.com.tr | 11.05.2022 - 12:15 - Son Güncelleme : 11.05.2022 - 12:20

Amerikalı model Gigi Hadid, Frankies Bikinis markasıyla ortak bir bikini koleksiyonu hazırladı. Hadid, tasarım sürecinde de yer aldığı koleksiyon için kamera karşısına geçti.

Gigi Hadid bikini markasıyla ortak koleksiyon hazırladı - 1

Günümüzün en ünlü modellerinden , bikini markası Frankies Bikinies ile güçlerini birleştirdi. ‘Americana’ adında bir koleksiyon hazırlayan Hadid, kampanya için poz verdi.

Gigi Hadid bikini markasıyla ortak koleksiyon hazırladı - 2

Markanın kreatif direktörü Francesca Aiello “Gigi çok özel ve ilham verici bir insan” derken modelin yaratıcılığının tasarımlarda etkisi olduğunu dile getirdi.

Gigi Hadid bikini markasıyla ortak koleksiyon hazırladı - 3

Doğal bir ortamda çekilen kampanya görselleri, renk ve desenlerle yazın ruhunu yansıtan tasarımlar sundu.

Gigi Hadid bikini markasıyla ortak koleksiyon hazırladı - 4

Kampanyanın çekildiği mekan seçimiyle Hadid'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sık sık vakit geçirmesine göndermede bulunuldu. Markanın kreatif direktörü “Koleksiyon için Gigi’nin ailesiyle doğada geçirdiği zamanlardan ilham aldık” ifadelerini kullandı.

Gigi Hadid bikini markasıyla ortak koleksiyon hazırladı - 5

Koleksiyonda yer alan bikini ve mayo tasarımlarının aile, nostalji ve anılara odaklandığı belirtildi.

İşte kampanyadan görseller...

Gigi Hadid bikini markasıyla ortak koleksiyon hazırladı - 6
Gigi Hadid bikini markasıyla ortak koleksiyon hazırladı - 7

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