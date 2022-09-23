Gigi Hadid kendi giyim markasını çıkardı

Markanın hem kurucusu hem de kreatif direktörü olan Hadid, kıyafetlerin üretim aşamalarının her birine dahil olduğunu belirtti.

Modellik kariyerinde büyük bir başarı yakalayan ve podyumların belki de en çok aranan ismi haline gelen Hadid, kariyerinin bir sonraki adımında kendi ürettiği şeylerle anılmak istediğini söyledi.