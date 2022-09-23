Gigi Hadid kendi giyim markasını çıkardı

ABD’li model Gigi Hadid, ‘Guest in Residance’ adını taşıyan kendi giyim markasını piyasaya sürdü. Uzun bir süredir markanın hazırlığı yapan Hadid, kaşmirin ön planda olduğu bir koleksiyon tanıttı.
“Bu bedenlerde ve bu gezegende misafiriz. Kıyafetlerimiz içinde de birer misafir sayılırız” ifadesini kullanan model, konforun odak noktası olduğu bir marka kurma hayali olduğunu dile getirdi.
Markanın hem kurucusu hem de kreatif direktörü olan Hadid, kıyafetlerin üretim aşamalarının her birine dahil olduğunu belirtti.
Modellik kariyerinde büyük bir başarı yakalayan ve podyumların belki de en çok aranan ismi haline gelen Hadid, kariyerinin bir sonraki adımında kendi ürettiği şeylerle anılmak istediğini söyledi.
Şarkıcı Zayn ile 2 yaşında Khai adında bir kız çocuğu olan model, anne olmasının yaratıcılığını beslediğini söyledi.
Model, daha önce Tommy Hilfiger ile ortak bir koleksiyon yaratmış, 2017 yılında ise Vogue Eyewear ile kapsül bir koleksiyona imza atmıştı.