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Gigi Hadid ve Bella Hadid Moda Haftası'ndaki kazınmış saçlarıyla dikkat çekti

Haberler - ntv.com.tr | 28.06.2022 - 15:12 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 15:23

Paris Moda Haftası kapsamında Amerikan lüks moda markası Marc Jacobs'ın defilesinde yürüyen Gigi Hadid ve Bella Hadid, podyumdaki yeni tarzlarıyla bambaşka bir hale büründüler.

Gigi Hadid ve Bella Hadid Moda Haftası'ndaki kazınmış saçlarıyla dikkat çekti - 1

Paris Haftası’nda yürüyen ve , podyum tarzlarıyla dikkat çekti.

Gigi Hadid ve Bella Hadid Moda Haftası'ndaki kazınmış saçlarıyla dikkat çekti - 2

Amerikalı moda tasarımcısı Marc Jacobs’ın defilesinde yürüyen Hadid kardeşler, kazınmış saç modelleriyle daha önce hiç olmadığı kadar farklı bir stilde boy gösterdi.

Gigi Hadid ve Bella Hadid Moda Haftası'ndaki kazınmış saçlarıyla dikkat çekti - 3

Sosyal medya hesabından bu görünümünü paylaşan Bella Hadid'in kaşlarını boyamış olması da ilgi uyandırdı.

Gigi Hadid ve Bella Hadid Moda Haftası'ndaki kazınmış saçlarıyla dikkat çekti - 4

Kız kardeşi Bella'ya podyumda eşlik eden Gigi ise alışık olduğumuz sarı saçları yerine siyah ve kaküllü saç modeliyle defile yürüdü.

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