Gigi Hadid ve Bella Hadid Moda Haftası'ndaki kazınmış saçlarıyla dikkat çekti

Haberler - ntv.com.tr | 28.06.2022 - 15:12 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 15:23
Paris Moda Haftası’nda yürüyen Gigi Hadid ve Bella Hadid, podyum tarzlarıyla dikkat çekti.
Amerikalı moda tasarımcısı Marc Jacobs’ın defilesinde yürüyen Hadid kardeşler, kazınmış saç modelleriyle daha önce hiç olmadığı kadar farklı bir stilde boy gösterdi.
Sosyal medya hesabından bu görünümünü paylaşan Bella Hadid'in kaşlarını boyamış olması da ilgi uyandırdı.
Kız kardeşi Bella'ya podyumda eşlik eden Gigi ise alışık olduğumuz sarı saçları yerine siyah ve kaküllü saç modeliyle defile yürüdü.