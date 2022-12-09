Gigi Hadid yılbaşı özel kampanyasının başrolünde

Moda haftalarının ve lüks markaların aranan ismi ABD'li model Gigi Hadid, moda markası Ralph Lauren'ın yılbaşı kampanyası için poz verdi.
Geçtiğimiz sene markanın oluşturduğu Ralph's Club'ın bir parçası olan kampanyada Hadid'e, Luka Sabbat ve Lucky Blue Smith eşlik etti.
Kırmızı straplez kesim elbisesi ve siyah uzun eteğiyle kamera karşısına geçen ünlü model, duru görünümüyle dikkat çekti.
Ünlü model son olarak New York'ta düzenlenen 2022 WWD Honors Awards ödüllerine katılmıştı. Ünlü moda tasarımcısı Tommy Hilfiger, model Coco Rocha, influencer Olivia Palermo ve Gossip Girl yıldızı Emily Alyn Lind'in de aralarında olduğu etkinlikte Hadid'in stili oldukça dikkat çekti.
Moda ve güzellik dünyasının enlerinin ödüllendirildiği gecede mavi renkte kadife bir takım giyen 27 yaşındaki modelin takımı ise gecede onur ödülü alan Tommy Hilfiger imzası taşıdı.