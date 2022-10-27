Gigi Hadid'in stiline sonbahar güncellemesi: Kadife takım elbise

Moda haftalarının ve lüks markaların aranan ismi ABD'li model Gigi Hadid, New York'ta düzenlenen 2022 WWD Honors Awards ödüllerine katıldı.
Ünlü moda tasarımcısı Tommy Hilfiger, model Coco Rocha, influencer Olivia Palermo ve Gossip Girl yıldızı Emily Alyn Lind'in de aralarında olduğu etkinlikte Hadid'in stili oldukça dikkat çekti.
Moda ve güzellik dünyasının enlerinin ödüllendirildiği gecede mavi renkte kadife bir takım giyen 27 yaşındaki modelin takımı ise gecede onur ödülü alan Tommy Hilfiger imzası taşıyor.
Adı son zamanlarda ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile anılan modelin bu şık takımı, sonbahar mevsiminden kışa geçiş stilinde size de ilham olabilir.
Görünümün stilistliğini Mimi Cuttrell yaparken makyajını Carolina Gonzalez yaptı.