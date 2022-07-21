Gigi Hadid'in yaz partisindeki neon şıklığı

Haberler - ntv.com.tr | 21.07.2022 - 14:30 - Son Güncelleme : 21.07.2022 - 14:38
Günümüzün en popüler modellerinden Gigi Hadid, Londra’da bir markanın gerçekleştirdiği yaz partisine katıldı.
Vogue İngiltere ile Self-Portrait markasının Chiltern Firehouse’da düzenlenen partisinde boy gösteren Hadid, stiliyle göz kamaştırdı.
Neon yeşili midi boy bir elbise giyen model, partinin en şık isimlerinden biri oldu. Modelin elbisesinin üzerindeki ışıltılı detaylar ise gösterişi bir üst seviyeye taşıdı.
Modelin makyajını Sofia Schwarzkopf-Tilbury yaparken saçını Sam McKnight tasarladı.
27 yaşındaki modele partide birçok isim eşlik etti. İşte yaz partisine katılan diğer ünlü isimler...
Amerika Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour
Model Georgia May Jagger
İngiliz şarkıcı Ellie Goulding