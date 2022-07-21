Galeri

Gigi Hadid'in yaz partisindeki neon şıklığı

Haberler - ntv.com.tr | 21.07.2022 - 14:30 - Son Güncelleme : 21.07.2022 - 14:38

Amerikalı model Gigi Hadid bir markanın düzenlediği yaz partisindeki neon kıyafetiyle son dönemin en şık görünümlerinden birine imza attı.

Gigi Hadid'in yaz partisindeki neon şıklığı - 1

Günümüzün en popüler modellerinden , Londra’da bir markanın gerçekleştirdiği yaz partisine katıldı.

Gigi Hadid'in yaz partisindeki neon şıklığı - 2

Vogue İngiltere ile Self-Portrait markasının Chiltern Firehouse’da düzenlenen partisinde boy gösteren Hadid, stiliyle göz kamaştırdı.

Gigi Hadid'in yaz partisindeki neon şıklığı - 3

Neon yeşili midi boy bir elbise giyen model, partinin en şık isimlerinden biri oldu. Modelin elbisesinin üzerindeki ışıltılı detaylar ise gösterişi bir üst seviyeye taşıdı.

Gigi Hadid'in yaz partisindeki neon şıklığı - 4

Modelin makyajını Sofia Schwarzkopf-Tilbury yaparken saçını Sam McKnight tasarladı.

27 yaşındaki modele partide birçok isim eşlik etti. İşte yaz partisine katılan diğer ünlü isimler...

Gigi Hadid'in yaz partisindeki neon şıklığı - 5

Amerika Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour

Gigi Hadid'in yaz partisindeki neon şıklığı - 6

Model Georgia May Jagger

Gigi Hadid'in yaz partisindeki neon şıklığı - 7

İngiliz şarkıcı Ellie Goulding

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER