Gisele Bündchen ile yaz sezonu ayakkabı trendlerine bakış

2009 yılında dünyaevine girdiği Amerikan futbolcusu Tom Brady ile ani bir şekilde boşanma kararı alan Brezilyalı model Gisele Bündchen, moda dünyasına muhteşem bir dönüş yaptı. Model, yeni sezon ayakkabı modellerini tanıttığı çekimle gündeme geldi.

Gisele Bündchen ile yaz sezonu ayakkabı trendlerine bakış - 1

Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini sona erdiren ünlü model Gisele Bünchen, lüks bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçti.

N-LIFE HABERLERİ

Gisele Bündchen ile yaz sezonu ayakkabı trendlerine bakış - 2

Ünlü Brezilyalı model, lüks ayakkabı markası Jimmy Choo'nun 2023 yaz koleksiyonunun tanıtımı için birbirinden farklı ayakkabı modelleriyle poz verdi.

Gisele Bündchen ile yaz sezonu ayakkabı trendlerine bakış - 3

Yaz ruhunu yansıtan kareler, ünlü fotoğrafçı Carlijn Jacobs tarafından çekildi.

Gisele Bündchen ile yaz sezonu ayakkabı trendlerine bakış - 4

Koleksiyonda gladyatör sandeletler metalik detaylarla güncellenirken özel davetlerin vazgeçilmezi topuklu ayakkabılar zincir ve ışıltılı taşlarla süslendi.

İşte çekimden yansıyan kareler...

Gisele Bündchen ile yaz sezonu ayakkabı trendlerine bakış - 5
Gisele Bündchen ile yaz sezonu ayakkabı trendlerine bakış - 6
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