Gisele Bündchen ile yaz sezonu ayakkabı trendlerine bakış

Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini sona erdiren ünlü model Gisele Bünchen, lüks bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçti.
Ünlü Brezilyalı model, lüks ayakkabı markası Jimmy Choo'nun 2023 yaz koleksiyonunun tanıtımı için birbirinden farklı ayakkabı modelleriyle poz verdi.
Yaz ruhunu yansıtan kareler, ünlü fotoğrafçı Carlijn Jacobs tarafından çekildi.
Koleksiyonda gladyatör sandeletler metalik detaylarla güncellenirken özel davetlerin vazgeçilmezi topuklu ayakkabılar zincir ve ışıltılı taşlarla süslendi.
İşte çekimden yansıyan kareler...