Gisele Bündchen'den direk danslı kampanya tanıtımı

Bündchen, "Brezilya'nın dünyaya gösterecek çok güzel şeyleri var, Brezilya modasının kendine has tarzı ve muazzam çeşitliliği var. Brezilya, dünyada güçlü bir ayakkabı ihracatçısıdır ve bu endüstrinin her zaman yenilik yaptığını ve büyüdüğünü görmek güzel. Arezzo, kadınların çok sevdiği bir marka ve yeniden markanın kampanyasında yer aldığım için çok mutluyum” dedi.