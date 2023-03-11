Gisele Bündchen'den direk danslı kampanya tanıtımı

Gisele Bündchen, Brezilya'nın ünlü ayakkabı markası Arezzo'nun 2023 kış kampanyasının yüzü oldu. Kampanya için Fernando Tomaz'ın objektifi karşısına geçen Bündchen, direk dansı pozları verdi.
Pedro Sales tarafından tasarlanan çekimde 42 yaşındaki Brezilyalı model, püsküllü elbiseler, dökümlü body'ler dahil olmak üzere bir dizi dikkat çekici kıyafet giydi. Ancak diz üstü çizmeler ve platform topuklu ayakkabılar, görsellerin merkezinde yer aldı.
Uzun sarı saçlarıyla Bündchen, kampanyanın havasına katkıda bulunurken, güzelliğini ve stilini mümkün olan en iyi ışıkta sergiledi.
Bündchen, "Brezilya'nın dünyaya gösterecek çok güzel şeyleri var, Brezilya modasının kendine has tarzı ve muazzam çeşitliliği var. Brezilya, dünyada güçlü bir ayakkabı ihracatçısıdır ve bu endüstrinin her zaman yenilik yaptığını ve büyüdüğünü görmek güzel. Arezzo, kadınların çok sevdiği bir marka ve yeniden markanın kampanyasında yer aldığım için çok mutluyum” dedi.
Neredeyse 30 yıldır sektörde olmasına rağmen modellik işleri yavaşlama belirtisi göstermeyen Bündchen, Arezzo reklamlarıyla kalıcı başarısını da kanıtladı.
Ünlü süper, bu yılın başlarında Louis Vuitton x Yayoi Kusama kampanyasında rol alarak çekiciliğinin ve başarısının zamansız olduğunu kanıtlamıştı.