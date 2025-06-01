Gözeneklerin tıkanmasına neden olan 5 hata: Bu alışkanlıktan vazgeçin
Gözenekler, cildimizdeki kıl foliküllerinin yüzeye açılan küçük kanallarıdır. Yüzümüzdeki bazı gözenekler o kadar küçüktür ki, çıplak gözle fark edilmez. Ancak bir gözenek belirgin şekilde görünüyorsa, genellikle içine kir, yağ ya da ölü deri hücreleri dolmuştur. Gözenek tıkanmasına neden olan bazı cilt bakım hataları da var. İşte en yaygın yapılan 5 cilt bakım hatası.
Gözenek boyutu büyük ölçüde genetik faktörlere bağlıdır, ancak günlük alışkanlıklarımız da bu durumu etkileyebilir. Farkında olmadan yaptığımız bazı davranışlar gözeneklerimizi tıkar ve zamanla siyah noktaların oluşmasına neden olur.
Peki, günlük yaşamda hangi alışkanlıklarımız cildimizi olumsuz etkileyip gözeneklerimizi tıkıyor? Sağlıklı, pürüzsüz ve ışıldayan bir cilt için bu engelleri birlikte inceleyelim.