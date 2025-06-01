Gözeneklerin tıkanmasına neden olan 5 hata: Bu alışkanlıktan vazgeçin

SUYA DAYANIKLIK MAKYAJ

Su geçirmez makyaj formülleri her kızın güzellik makyajında ​​olmazsa olmazdır. Su geçirmez fondötenden ten rengine kadar, insanların tercih ettiği tek tür budur. Ancak, bu formüller genellikle gözeneklerinizi tıkayan ve cildinizin düzgün nefes almasını engelleyen çok miktarda silikon içerir.

Bu nedenle, akneye meyilli cildi daha da kötüleştirebilecek ve sizin için işleri daha da kötüleştirebilecek su geçirmez makyajı günlük olarak kullanmayı bırakın.





