Gözlük takanlar nasıl makyaj yapmalı?

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 09:39 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 09:50
Numaralı gözlük veya güneş gözlüğü kimileri için hem işlevsel hem de stil tamamlayıcısı olarak vazgeçilmez bir aksesuar olabilir. Peki gözlük kullanan biri olarak doğru şekilde makyaj yaptığınızı düşünüyor musunuz?
Gözlük kullanırken makyajınızın geri planda kalmasına izin vermeyin!
Eğer hem gözlük kullanıyor hem de makyaj yapmayı seviyorsanız, yüzünüzü ve makyajınızı en iyi şekilde ortaya çıkaracak makyaj tüyolarımıza göz atabilirsiniz.
Günlük hayatınızda yoğun bir şekilde fondöten kullanıyorsanız muhtelemen gözlük izi sizin için kaçınılmaz olacaktır. Bu durumu doğru bir pudra yardımıyla dengeleyebilir ve oluşacak izi en aza indirebilirsiniz. Makyajınızın sonunda makyaj sabitleyici kullanmayı da unutmayın.
Gözlük kullandığınızda, yüzünüzün en dikkat çeken noktası gözleriniz olacaktır. Bu nedenle yoğun bir göz makyajıyla bu etkiyi devam ettirebilirsiniz. Göz kalemi, yoğun renkli ve simli farları makyajınızda kullanın.
Doğal cilt makyajı sevenlerdenseniz rujunuzu mutlaka öne çıkarın. Koyu renk bir ruj, hem makyajınıza renk katacak hem de yüzünüze renk verecektir. Özellikle koyu kırmızı, bordo, pembe ve mercan gibi renkler tercih edebilirsiniz.
Göz makyajınızı en iyi şekilde ortaya çıkarmak istiyorsanız öncelikle ten renginize uygun kaliteli bir kapatıcıya ihtiyacınız var. Göz altınızı doğru ton ve yoğunluktaki kapatıcı ile aydınlatmalısınız. Yüzünüzdeki küçük kusurları da kapattıktan sonra göz makyajınıza geçebilirsiniz.
Maskara kullanmadan önce göz altınıza bulaşabilecek siyah lekeleri engellemek için kirpik kıvırıcı kullanın. Kripikleriniz hem daha kıvrık hem daha uzun görünecek ve gözleriniz en iyi şekilde ortaya çıkacaktır.