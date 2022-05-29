Gözlük takanlar nasıl makyaj yapmalı?

Numaralı gözlük veya güneş gözlüğü kimileri için hem işlevsel hem de stil tamamlayıcısı olarak vazgeçilmez bir aksesuar olabilir. Peki gözlük kullanan biri olarak doğru şekilde makyaj yaptığınızı düşünüyor musunuz?

Gözlük kullanırken makyajınızın geri planda kalmasına izin vermeyin!

Eğer hem gözlük kullanıyor hem de makyaj yapmayı seviyorsanız, yüzünüzü ve makyajınızı en iyi şekilde ortaya çıkaracak makyaj tüyolarımıza göz atabilirsiniz.