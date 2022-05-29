Gözlük takanlar nasıl makyaj yapmalı?

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 09:39 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 09:50

Gözlük/güneş gözlüğü günlük hayatta en sık kullandığımız aksesuarlardan biri. Siz de günlük hayatınızda hem gözlük kullanıyor hem de makyaj yapmayı seviyorsanız, sıralayacağımız makyaj tüyoları tam size göre. İşte gözlük kullanırken yüz hatlarınızı ve makyajınızı en iyi şekilde ortaya çıkaracak makyaj tüyoları...

Gözlük takanlar nasıl makyaj yapmalı? - 1

Numaralı gözlük veya güneş gözlüğü kimileri için hem işlevsel hem de stil tamamlayıcısı olarak vazgeçilmez bir aksesuar olabilir. Peki gözlük kullanan biri olarak doğru şekilde makyaj yaptığınızı düşünüyor musunuz?

kullanırken makyajınızın geri planda kalmasına izin vermeyin!

Eğer hem gözlük kullanıyor hem de makyaj yapmayı seviyorsanız, yüzünüzü ve makyajınızı en iyi şekilde ortaya çıkaracak makyaj tüyolarımıza göz atabilirsiniz.

Gözlük takanlar nasıl makyaj yapmalı? - 2

DOĞRU TON VE YOĞUNLUKTA MAKYAJ

Günlük hayatınızda yoğun bir şekilde fondöten kullanıyorsanız muhtelemen gözlük izi sizin için kaçınılmaz olacaktır. Bu durumu doğru bir pudra yardımıyla dengeleyebilir ve oluşacak izi en aza indirebilirsiniz. Makyajınızın sonunda makyaj sabitleyici kullanmayı da unutmayın.

Gözlük takanlar nasıl makyaj yapmalı? - 3

YOĞUN GÖZ MAKYAJI

Gözlük kullandığınızda, yüzünüzün en dikkat çeken noktası gözleriniz olacaktır. Bu nedenle yoğun bir göz makyajıyla bu etkiyi devam ettirebilirsiniz. Göz kalemi, yoğun renkli ve simli farları makyajınızda kullanın.

Gözlük takanlar nasıl makyaj yapmalı? - 4

KOYU RENK RUJ

Doğal cilt makyajı sevenlerdenseniz rujunuzu mutlaka öne çıkarın. Koyu renk bir ruj, hem makyajınıza renk katacak hem de yüzünüze renk verecektir. Özellikle koyu kırmızı, bordo, pembe ve mercan gibi renkler tercih edebilirsiniz.

Gözlük takanlar nasıl makyaj yapmalı? - 5

DOĞRU KAPATICI

Göz makyajınızı en iyi şekilde ortaya çıkarmak istiyorsanız öncelikle ten renginize uygun kaliteli bir kapatıcıya ihtiyacınız var. Göz altınızı doğru ton ve yoğunluktaki kapatıcı ile aydınlatmalısınız.  Yüzünüzdeki küçük kusurları da kapattıktan sonra göz makyajınıza geçebilirsiniz. 

Gözlük takanlar nasıl makyaj yapmalı? - 6

ETKİLİ KİRPİKLER

Maskara kullanmadan önce göz altınıza bulaşabilecek siyah lekeleri engellemek için kirpik kıvırıcı kullanın. Kripikleriniz hem daha kıvrık hem daha uzun görünecek ve gözleriniz en iyi şekilde ortaya çıkacaktır.

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