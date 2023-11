GQ Men of the Year kırmızı halısında yıldızlar geçidi

Bu sene 28'incisi yılını kutlayan GQ Men of the Year, Los Angeles'ta ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Priscilla filminin yıldızı Jacob Elordi, Kim Kardashian, Travis Scott ve Tom Ford onur konuğu olarak yer aldı. İşte GQ Men of the Year kırmızı halısından görüntüler...

Realite şov yıldızı Kim Kardashian sarı saçları ve Chrome Hearts imzalı elbisesi ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu.