GQ Men of the Year kırmızı halısında yıldızlar geçidi

Her yıl birbirinden ünlü isimlerin katıldığı GQ Men of the Year etkinliği yine şıklık yarışına sahne oldu. Etkinlikte eğlence dünyasının önemli isimleri kırmızı halıda boy gösterdi. İşte şıklık yarışının yaşandığı törenden görüntüler...

GQ Men of the Year kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 1

Bu sene 28'incisi yılını kutlayan GQ Men of the Year, Los Angeles'ta ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Priscilla filminin yıldızı Jacob Elordi, Kim Kardashian, Travis Scott ve Tom Ford onur konuğu olarak yer aldı. İşte GQ Men of the Year kırmızı halısından görüntüler...

Realite şov yıldızı Kim Kardashian sarı saçları ve Chrome Hearts imzalı elbisesi ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu.

N-LIFE HABERLERİ

GQ Men of the Year kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 2

Dua Lipa baştan aşağı simsiyah bir görünüm tercih etti. Şarkıcı, yeni albümüne özel saçlarını kızıla boyattı.

GQ Men of the Year kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 3

Ünlü rapçi Travis Scott, Maison Margiela imzalı bir takım giydi.

GQ Men of the Year kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 4

Emma Chamberlain ise Acne Studios imzalı bir görünüm tercih etti.

GQ Men of the Year kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 5

Jacob Elordi 

Takım: Bottega Venet

GQ Men of the Year kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 6

Megan Thee Stallion

Elbise: Salih Balta

GQ Men of the Year kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 7

Lorde

Elbise: Acne

GQ Men of the Year kırmızı halısında yıldızlar geçidi - 8

Olivia Rodrigo

Elbise: Tom Ford

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