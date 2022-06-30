Grammy ödüllü şarkıcı Lorde Glastonbury'de Türk tasarımcıdan giydi

Haberler - ntv.com.tr | 30.06.2022 - 11:35 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 11:46
Grammy ödüllü genç şarkıcı Lorde, sahne aldığı Glastonbury Festivali’nde Türk tasarımcı tercih etti.
Glastonbury’nin ünlü Piramit sahnesinde performans sergileyen Yeni Zelandalı şarkıcı, Dilara Fındıkoğlu tasarımı bir kıyafet giydi.
Gerçek adı Ella Yelich-O’Connor olan müzisyen, kırmızı taytı ve lila tulumuyla sahnede boy gösterdi.
Model Bella Hadid, Met Gala'nın ardından gerçekleşen after party'de de Dilara Fındıkoğlu tercih etmişti. El yapımı dantellerin ve fırfırların iç içe geçtiği tasarımda, Hadid'in stilinde korsesi ve göğsünü kapatan çiçek figürleri öne çıkıyordu.