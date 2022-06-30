Grammy ödüllü şarkıcı Lorde Glastonbury'de Türk tasarımcıdan giydi

BELLA'NIN DA TERCİHİ

Model Bella Hadid, Met Gala'nın ardından gerçekleşen after party'de de Dilara Fındıkoğlu tercih etmişti. El yapımı dantellerin ve fırfırların iç içe geçtiği tasarımda, Hadid'in stilinde korsesi ve göğsünü kapatan çiçek figürleri öne çıkıyordu.